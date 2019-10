17 alumnos del IES Los Sauces participan en un intercambio lingüístico cultural en Estados Unidos

Un grupo de 17 alumnos y 2 profesores del IES Los Sauces están realizando un intercambio lingüístico cultural con Estados Unidos, con el instituto Billerica Memorial High School de Boston, en Massachusetts. Los alumnos alojados en familias americanas convivirán con sus parejas americanas hasta el día 24. Además de asistir a las clases de este moderno instituto, recientemente inaugurado, están visitando Salem, Rockport, Boston Freedom Trail, Harvard y MIT Universities, Plimoth Plantation, JF Kennedy Library, Rhode Island, New Hampshire y viajarán los últimos dos días a New York. "La inmersión lingüística, social y cultural no puede ser más completa", explica la directora.