La falta de especialistas obliga a seguir derivando pacientes de Urología a Zamora

Las consultas de Urología de Benavente se atenderán, de momento, en el complejo asistencial de Zamora, ante la carencia de especialistas, según explicó ayer la delegada territorial de la Junta Clara San Damián en el primer encuentro institucional con el alcalde de Benavente, Luciano Huerga. La delegada explicó que los criterios sanitarios aconsejaban el desvío de pacientes para garantizar la atención, puesto que en Zamora era posible realizar intervenciones quirúrgicas en caso necesario. Reconoció, sin embargo, que la plantilla de urólogos de la provincia está incompleta "y se ha intentado maximizar los recursos existentes buscando la mejor fórmula para los pacientes". En ningún momento la delegada se refirió a la posibilidad de que las consultas médicas fueran a realizarse mediante teleasistencia.

Aunque el encuentro transcurrió en ambiente de sintonía, eso no impidió que el alcalde Luciano Huerga expresara más tarde, y ya sin presencia de representantes de la Junta, su profundo malestar por la situación sanitaria hasta el punto de amenazar con movilizaciones e insistió en que la intención de la Administración regional era acudir a la telemedicina. "Yo creo que la mayor medida que hay frente a este anuncio es escuchar a la ciudadanía a pie de calle y la gente está escandalizada. Plantear la teleasistencia para un servicio como éste es una ocurrencia grave. Pregúntense por qué la gente no quiere venir a Castilla y León a trabajar. Creo que los castellanoleoneses buscan soluciones y lo de ayer es una ocurrencia grave porque se está jugando con la salud pública y la paciencia. Pedimos seriedad y responsabilidad. Y queremos siempre tratar en los despachos, pero si se niegan a recibirnos lo trasladaremos a la calle", aseguró.

Durante el encuentro, en el que ambas instituciones han mostrado su disposición a colaborar en proyectos de interés para la ciudad, se reiteró el compromiso de la Junta con el plan de reindustrialización presentado por el municipio benaventano. De vuelta a la materia sanitaria, San Damián mostró su satisfacción por la evolución de las obras de reforma del Centro de Salud Benavente Sur. También dijo que, con relación a la ubicación de las ambulancias del 112, "un tema que llevamos tiempo sin encontrar solución definitiva", se habilitará en el Centro de Salud Benavente Norte y está ahora "pendiente de licitación".

El alcalde revindicó el aumento de especialidades en el hospital comarcal y dijo del Centro de Especialidades que es pionero en no tener especialistas. "Necesitamos que el hospital sea un verdadero hospital y no un ambulatorio grande. Creemos que está infrautilizado. Debería haber más especialidades y más especialistas. No es algo nuevo. Llevamos mucho tiempo con falta de especialistas que disminuyen los días de atención a los pacientes. Esto deriva en el turismo sanitario y queremos evitar los desplazamientos a Zamora que fue uno de los motivos argumentados para la creación del Centro de Especialidades".

Volvió a exigir la atención de pediatra las 24 horas y pidió a la Junta que saque el concurso público inmediato el servicio de Hemodiálisis. "Queremos que se dé este servicio público en la ciudad y no hay una solución. Ahora funciona con medidas cautelares pero queremos que siga funcionando".

En materia de Economía e Industria, la delegada aseguró que la apertura de la maderera es inminente y se están agilizando los trámites de la factoría de aluminio. "Solo la maderera generará 70 puestos de trabajo salidos de un plan del Ecyl" y ,todo ello, remarcó San Damián, es fruto de la apuesta de la Junta por el Plan de Reindustrializando para el eque la Administración regional tiene consignados 3,3 millones. El alcalde le recordó que con el Puerta del Noroeste "Benavente se quiere convertir a través de en un punto de referencia en el noroeste de España y en el norte de España" y pidió el aumento de la inversión por parte de la Junta de Castilla y León. "El proyecto está valorado en 13 millones y ya hemos pedido que se cumpla el compromiso electoral de dedicar 10 millones de euros para este proyecto. Confiamos en que el presidente cumpla su palabra en las próximas fechas", señaló.

Fuera de la reunión, el regidor reivindicó también un estatus especial para Benavente. "Con la población flotante que vive en esta ciudad Benavente está prestando servicios sociales como una ciudad de más de 20.000 habitantes pero no tiene la financiación de esos servicios, que suponen al año 600.000 euros, como las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Le hemos pedido a la consejera de Servicios Sociales que nos incluya en el acuerdo marco. Ya la Junta nos tiene un estatus especial declarado de Área Funcional Estable que nos confiere obligaciones pero no derechos. Pedimos que nos ayuden. Si no es a través del acuerdo marco que se haga una acuerdo bilateral y esos servicios sean sufragados por la Junta".

Por su parte, Clara San Damián explicó respecto del área de Agricultura y Ganadería y el punto de atención de agentes medioambientales que "se va a seguir haciendo en Santibáñez de Vidriales y Benavente. Vamos a intensificar los esfuerzos para poner en marcha la oficina de atención, ya no el punto de atención. Está pendiente de un par de trámites y se va a agilizar porque entendemos que es necesario".