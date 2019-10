El Pleno pide a la Diputación un reparto justo de los fondos y otras nueve medidas

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente aprobó el jueves la moción de PSOE e IU para reclamar a la Diputación el fin de la "discriminación" que padeció durante el pasado mandato y que la Institución provincial asuma el reparto justo de los fondos provinciales y otras nueve medidas más. PSOE e Izquierda Unida votaron a favor de la moción mientras que el Partido Popular y Ciudadanos, que respaldó la aprobación de la urgencia de la propuesta, optaron por abstenerse.

El alcalde pidió al PP, especialmente, y también a Ciudadanos, que aparcaran el interés partidista en favor del interés general de Benavente para acabar con las restricciones que durante los últimos cuatro años, mantuvo, había impuesto a la ciudad la Diputación bajo el Gobierno popular. PP y Ciudadanos no variaron su posición.

Huerga había anunciado al nuevo presidente de la Institución provincial, Francisco José Requejo, que solicitaría por escrito cambios notables en la distribución de fondos por escrito, lo que también ha comunicado a los concejales de C's.

Las propuestas fundamentales tienen que ver con el aumento de la aportación económica anunciada al Plan Territorial de Fomento para la reindustrialización de Benavente hasta alcanzar los tres millones de euros, como el Ayuntamiento y la Junta. En segundo lugar reclama modelo de Planes Provinciales basado en un modelo de reparto equitativo y con criterios objetivos, que impida el reparto del dinero público de forma discrecional y arbitraria.

En la misma línea pide modificar las bases de los Planes Provinciales y el texto de las subvenciones nominativas. En tercer lugar, solicita la inclusión de Benavente en los Planes Provinciales, en lugar de tener que firmar un convenio de aceptación de una subvención nominativa.

Dejar de excluir a la ciudad de forma sistemática en las convocatorias de subvenciones convocadas, "finalizando así con los agravios comparativos y la discriminación histórica sufrida por esta institución municipal a la hora de acceder a fondos económicos públicos".

Por grado de importancia la quinta petición (las cuatro restantes son de menos enjundia) y reclaman un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora que resuelva el déficit económico estructural de la prestación del servicio (194.836 euros en el año 2018) derivado de la obligada regularización y funcionarización progresiva del personal.

El resto de medidas que el Ayuntamiento de Benavente hará llegar ahora a la Diputación tienen que ver con la concesión en igualdad de condiciones de ayudas a clubes y asociaciones locales benaventanas que al resto de la provincia; que se acometa el desmontaje y reubicación de parte del graderío de las pistas de atletismo, el arreglo del Carril Bici de la ciudad, de la Carretera de la Estación, así como de los caminos locales mediante la cesión de operarios y de una motoniveladora. Por último, Benavente solicita la inclusión de un representante en el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia.

La segunda moción del Gobierno local, relacionada con la sanidad local y la reclamación a la Junta para que los consultorios de la zona se doten de médicos y de enfermeros, recibió el apoyo unánime de todos los grupos políticos.

No prosperó la moción del Partido Popular para reclamar al Gobierno la aportación de los tributos del Estado a los ayuntamientos. PSOE e IU alegaron que la moción no tenía sentido porque no se ha formado Gobierno y no hay presupuestos generales del Estado, razón por la que reprocharon a los populares que no la hubieran retirado.

El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde a una nueva modificación presupuestaria, la décimo cuarta del mandato. El Grupo Popular y Ciudadanos se abstuvieron.

Con posterioridad a este punto y con anterioridad al debate de las mociones, PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos votaron a favor de la Cuenta General de los presupuestos de 2018, que será remitida ahora al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

En el debate sobre la cuenta general la portavoz del Partido Popular corrigió la interpretación inicial sobre un punto del informe de Intervención, que corrigió pidiendo disculpas con posterioridad.