El rechazo a que las comisiones tengan 7 ediles abre las puertas del Contencioso

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente rechazó ayer el recurso de reposición del Partido Popular para aumentar de cinco a siete concejales la composición de las comisiones informativas. PSOE e Izquierda Unida votaron en contra del recurso esgrimiendo los informes jurídicos municipales que avalan la decisión por ser ajustada a la legalidad. Ciudadanos se abstuvo y el PP se negó a rechazar el recurso y podrá ahora ejercer su derecho a acudir al Contencioso-Administrativo.

La portavoz del PP, Beatriz Asensio, pese al contenido del informe de la secretaria avalando la decisión de la composición de las comisiones, defendió que la reducción del número de concejales globales (el máximo permitido serían siete en lugar de los cinco asignados en este mandato), y en concreto la aplicación de esta proporcionalidad en las sesiones de trabajo (2 PSOE, 1 PP, 1Ciudadanos, y 1 Grupo Mixto- IU) merman la capacidad de fiscalización del Grupo Popular y le impiden solicitar sesiones extraordinarias.

Asensio también criticó la periodicidad de la convocatoria cada dos meses, que también consideró insuficiente a efectos de fiscalización política de la gestión de Gobierno, y rechazó los argumentos económicos el equipo de Gobierno y de la secretaria para bajar de 7 a 5 concejales los integrantes en las comisiones. La portavoz del PP, que se refirió a este tema como "un intento de dignificar" la labor de las comisiones, acusó al equipo de Gobierno de haber realizado una subida desorbitada de los gastos políticos el anterior mandato citando, según dijo, los datos de la Intervención municipal.

El alcalde, Luciano Huerga, que defendió el asunto, le pidió que no faltara a la verdad ni hiciera demagogia porque según esos mismos datos del interventor prueban que el Gobierno de coalición PSOE-IU ha sido el más económico de las últimas décadas.

Huerga ofreció al PP, "si es que este es el problema", apoyar todas las convocatorias de comisiones extraordinarias que planteen los populares con su firma, si no logran el apoyo de Ciudadanos (hace falta un cuarto de los concejales para la solicitud). "Le doy a elegir entre la litigiosidad y la generosidad" le dijo a la portavoz popular tras mantener esta que seguirían defendiendo su idea de proporcionalidad, aunque le tomaba la palabra.

Una de las razones de reducción de concejales tiene que ver con los costes económicos por asistencia a órganos colegiados que, con la aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que sienta doctrina, impide que los ediles vocales en las comisiones cobren menos del 50% de lo que percibe el presidente. El equipo de Gobierno lo ha aplicado y ha reducido de siete a cinco el número de ediles para evitar aumentar el gasto 10.000 euros anuales, según ha explicado. "No me puede pedir usted que no aplique la ley", concluyó Huerga.

El Pleno, que al cierre de esta edición continuaba, había aprobado por unanimidad hasta ese momento el calendario de fiestas y las modificaciones de las ordenanzas de plusvalías y de vehículos por actualizaciones legales y por motivos de seguridad jurídica.