Aspaym promueve una asociación para mejorar la calidad de vida de minusválidos

La delegación de Zamora de la Asociación de Parapléjicos y Minusválidos (Aspaym) convoca esta tarde un encuentro con personas con discapacidad física con el fin de impulsar la creación de una asociación local en Benavente que les permita poner en marcha iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de este colectivo de personas.

Alicia Nefzi es delegada de esta asociación y promotora del encuentro que tendrá lugar esta tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura La Encomienda de Benavente. "La idea es que gente que tenemos los mismos problemas en materia de discapacidad podamos unirnos, crear una delegación local y poner en marcha actividades o iniciativas que favorezcan una mejora de las condiciones de vida", explicó Nefzi, quien es, además, alcaldesa de la localidad de La Torre del Valle. "Tenemos que unirnos y hacernos ver, es de la única manera que podemos conseguir algo ante las administraciones y ante la sociedad, porque día a día nos tenemos que enfrentar a muchas dificultades, ya no solo problemas de carácter físico, por las barreras arquitectónicas de las propias infraestructuras, sino de carácter social, por la falta de concienciación que existe. Hemos mejorado pero no lo suficiente", añadió.

Nefzi anima a las personas con algún tipo de discapacidad física, concretamente motora y con movilidad reducida, a que participen en este encuentro con el fin de dar un paso adelante en la constitución de una delegación en Benavente y en la provincia de Zamora.

Entre las trabas a las que se enfrentan día a día las personas con movilidad motora están las "numerosas barreras arquitectónicas que te encuentras diariamente". Mejorar la accesibilidad en el espacio urbano "es imprescindible y tenemos que hacernos visibles para que nos hagan caso".

Recuerda Nefzi que existe una Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas desde 1998 que no se aplica "y mucho menos en las zonas rurales, donde además de las dificultades de movilidad de las personas con discapacidad hay muchas personas mayores que tienen difícil el acceso a lugares determinados por la existencia de esas barreras arquitectónicas".

En concreto, explica que debe cuidar el diseño de los pasos peatonales, la correcta pavimentación usando texturas y colores diferenciados, materiales no deslizantes, garantizar una banda libre de paso en itinerarios peatonales, mejorar las condiciones de uso y disfrute de parques y jardines, responder a las necesidades de la persona mediante un diseño apropiado del mobiliario urbano, "todo esto lo recoge la ley, pero otra cosa es que se aplique".

Asegura Nefzi que en distintos edificios de la administración local de Benavente y otras localidades de la comarca "me he tenido que quedar en la calle, o te meten por la retaguardia, pero bueno si todavía es así, se puede entrar. Pero es habitual lo de lo sentimos mucho, que no se puede. Nos encontramos con esas dificultades en el día a día. Cada día una sorpresa', explica.

Pedimos a las administraciones que "nos tengan en cuenta. si no tenemos acceso a los edificios públicos malamente nos van a poder atender", añadió.

Entre los objetivos que se plantean de cara al encuentro de esta tare es plantear propuestas que permitan "promover la autonomía, la igualdad de oportunidades y derechos y el aumento de la calidad de vida de las personas con discapacidad", que está entre los objetivos de Aspaym en Castilla y León.

También hay que promover iniciativas que "mueven a la concienciación social, porque muchas veces existe una gran falta de respeto. Las dificultades que me encuentro en el día a día con una silla de ruedas las viven cada día los que llevan sillitas de los bebés o los niños, la diferencia es que a un bebé lo coges bien, a mí ni me miran, es muy difícil que alguien te pueda levantar para pasar un peldaño", argumentó.

La falta de respecto, señala, es "aún peor en el tema de los aparcamientos puesto que hay mucha gente que utiliza la tarjeta de minusválido para aparcar mejor, sin tener discapacidad alguna".