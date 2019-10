Huerga reclama la inclusión de Benavente en el acuerdo marco de Servicios Sociales

El alcalde de Benavente reclamó ayer en la conferencia de regidores y presidentes de diputaciones convocada por el presidente de la Junta, un estatus jurídico adecuado para la ciudad "que tenga en cuenta tanto las obligaciones como los derechos de la ciudad" y que permita la equiparación con los núcleos de población de más de 20.000 habitantes, específicamente en materia de Servicios Sociales.

Huerga intervino en la conferencia subrayando que la Junta de Castilla y León ya ha reconocido las características especiales de Benavente en la ordenación del territorio declarándola Área Funcional Estable Urbana. Sin embargo, alegó, Benavente está prestando desde hace tiempo servicios sociales sin tener la competencia que trascienden, dijo, de la oferta del CEAS, lo que supone un desembolso anual de más de medio millón de euros. Por ello ha apelado a la "sensibilidad de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades" para que se incluya a Benavente en la negociación del próximo acuerdo marco que tendrá lugar el próximo día 7 para establecer las ayudas en materia social a municipios de más de 20.000 habitantes en los próximos cuatro años. "No solo se trata -argumentó al término de la conferencia- de que la Consejería sea sensible a las necesidades de Benavente en materia de servicios sociales, por ejemplo cediéndonos un par de pisos tutelados para poder dar atención a mujeres maltratadas o casos similares y evitar tener que acudir a hoteles y hostales, sino que se tenga en cuenta este estatus jurídico especial de la ciudad por sus características y que Benavente pueda recibir apoyo económico para los servicios que ya prestamos desde hace tiempo sin ninguna contraprestación. Sabemos que Isabel Blanco, como consejera y zamorana, será sensible a esta petición después de que el presidente de la Junta haya reconocido (por ayer) las singularidades de la ciudad".

Huerga, que en este ámbito ha pedido también una ampliación del plazo para la conformación de las mancomunidades de interés general (MIG) debido a la larga tramitación administrativa que requiere, explicó que ha pedido una cita a la consejera para hablar del tema de servicio sociales.

El alcalde también ofreció y pidió lealtad institucional en el desarrollo del Plan Territorial de Fomento. Huerga acaba de pedir una reunión al consejero de Economía para abordar este asunto y ayer pidió a Alfonso Fernández Mañueco que cumpla su compromiso y haga realidad que la Junta aporte más fondos al Plan de Benavente. Luciano Huerga ha pedido también una reunión de la Comisión de Seguimiento para recibir los más de 3 millones comprometidos por la Junta que hasta ahora no se han liberado al estar los presupuestos regionales prorrogados, lo que se resolverá con un nuevo presupuesto regional en los próximos meses.

En materia sanitaria el alcalde ha reclamado a la consejera de Sanidad que dote al Hospital de más especialidades y resuelva los problemas de falta de especialistas en el Centro de Especialidades, donde desde hace seis meses no hay consulta de Urología.

También se refirió el alcalde benaventano a los problemas de convocatoria de los programas mixtos de empleo y formación que convoca la Junta. Explicó que el hecho de que las convocatorias incluyan a ayuntamientos y asociaciones, limitan las ayudas a las administraciones locales a favor de asociaciones especializadas en materia de reinserción social. Este hecho hace que fondos "que deberían recibir los ayuntamientos, no se concedan, cuando estos no quedan fuera de las ayudas en favor de este tipo de asociaciones".

En materia de despoblación Huerga reclamó una acción inmediata de la Junta discriminando positivamente a zonas como la comarca benaventana. Este tipo de discriminación estaría vinculado al empleo a través de apoyo a planes de fomento como el benaventano, pero también a los servicios sanitarios (ya expuestos) y educativos. El alcalde recordó que los ayuntamientos están obligados a pagar de sus arcas municipales desde el mantenimiento de los colegios a los suministros básicos de los mismos, pese a no tener competencias. "La Junta es la competente y por ello recibe fondos del Estado, pero los ayuntamientos emplean muchos recursos en materia educativa que no son compensados". Según Huerga Benavente gasta al año del orden de 600.000 euros en mantenimiento de colegios, pero no recibe ni un solo euro de la Junta. Con carácter general, el alcalde se mostró de acuerdo en la necesidad urgente de mejorar la financiación de los ayuntamientos.