Éxito de ventas en la Feria del Pimiento

La XXV Feria del Pimiento y Productos de la Tierra cerraba ayer sus puertas con un "buen sabor de boca", según decían algunos hortelanos. La mayoría valora muy positivamente esta feria en la que el protagonista ha sido el pimiento, presentado en la primera jornada con el sello de calidad de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Fresno-Benavente y que ha logrado un mayor atractivo para llamar a visitantes de otras comarcas y provincias. "Ha sido una buena feria", "el mejor día el sábado, pero el tiempo también nos ha permitido vender en este último día", "hemos vendido todo lo que hemos traído", "no nos podemos quejar, ha habido gente en la feria, y ventas", aseguraban los hortelanos. "Es una pena que no seamos más", "echamos la vista atrás y la verdad es que esto no tiene que ver con las ferias de hace cinco o seis años", señalaban otros más desilusionados ya no tanto con la feria, sino con la falta de gente que quiera dedicarse a la actividad agrícola en el campo.

Además del pimiento morrón se ha sacado a la venta el de la variedad Lamuyo por el que han ido apostando varias familias del Valle del Tera, cerca de una veintena por su alta rentabilidad. Otros productos de la tierra como calabazas y calabacines, cebollas "matanceras", girasoles, así como grutas se han sacado a la venta en este evento ferial con buena aceptación.

Las frutas de Quiruelas de Vidriales se han vuelto a dar cita en esta feria. Dos jóvenes han decidido sacar adelante la producción familiar ante la falta de alternativas profesionales. "Yo estoy licenciada en Bellas Artes, que es lo que verdaderamente me gusta, y oposité pero mientras aquí estoy", señaló la vendedora. El hombre referido a la feria señaló que "mientras sigan plantando pimientos habrá feria, lo que atrae a la gente es el pimiento". Y explicó que cada jueves tienen un puesto en el mercadillo de frutas y verduras.

Esta feria ha estado marcada por la presencia del certificado de calidad del pimiento morrón y desde el Consejo Regulador se anima al resto de hortelanos a sumarse a al iniciativa. Ganar la confianza de los horticultores ha sido el objetivo marcado desde su constitución.

"Si queremos mirar hacia el futuro hay que apostar por la IGP. No es solo una imagen, o un sello, la IGP significa una seguridad alimentaria, significa que se están haciendo bien las cosas, que estamos ofreciendo calidad en nuestro producto, y si no, acabaremos desapareciendo", explicó una hortelana que ha apostado por sumarse a la IGP Fresno-Benavente.

Gracias a esta marca de calidad llegan ayudas a la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe) para la celebración de esta feria que en esta edición ha coincidido con la de Fresno de la Vega, donde está declarada "Fiesta de Interés Turístico Comarcal) y en la que también ha estado presente el pasado sábado la presidenta del Consejo Regulador, de Micereces de Tera, Isabel Ruiz Mateo.

Con la vista puesta en seguir avanzando hacia el cierre del ciclo en la zona, como ya ocurre en la localidad leonesa de Fresno de la Vega, las administraciones recuerdan a los horticultores las ayudas a las que podrían acogerse. Por parte de la Junta de Castilla y León "existe una línea de ayudas a todo lo que son figuras de calidad a la que ellos se pueden acoger y entre los que entran actividades no solo de investigación, también de promoción y de estudios técnicos que permitan promocionar el producto. Esa colaboración siempre existe. Es importante la colaboración de todas las administraciones. Todos tenemos que colaborar para mantener esta joya gastronómica", explica el viceconsejero de Desarrollo Rural.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, recuerda que "tanto la Junta como el Ayuntamiento han establecido medidas de incentivación, tanto de carácter fiscal como de financiación". Explica Huerga que "por parte de la Junta de Castilla y León existe una línea de crédito para instalar proyectos. Vamos a intentar cerrar el ciclo del pimiento, que se pueda envasar y el valor añadido se quede en este territorio".

A nivel municipal "existen bonificaciones de orden y carácter fiscal para la instalación tanto en el IBI, ICIO, impuesto de plusvalías. Que una empresa que quiera instalarse, puede suponer que los ahorros de los costes para el emprendimiento sean positivos. Una empresa podría obtener con la generación de empleo de solo seis puestos de trabajo, hasta el 95 % de todos los tributos municipales", explica el alcalde. "Hay que animarles y que hay que intentarlo. En otras comunidades autónomas se está produciendo, por qué no podemos hacerlo aquí", añadió.