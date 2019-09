La ausencia de secretario impide a la Mancomunidad de la ETAP renovar cargos

La Mancomunidad de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Benavente y los Valles espera la respuesta de Diputación Provincial para poner en marcha la actividad de este organismo que lleva paralizada meses por la falta de un secretario que pueda tramitar la documentación ante las administraciones y también convocar las correspondientes asambleas. La mancomunidad lleva sin técnico desde hace meses, tras la dimisión de la que ostentara el cargo para pasar a presentarse como candidata a la Alcaldía de Benavente en las pasadas elecciones municipales.

El actual presidente, Pablo Moro, quien ha renovado su cargo al frente de la Administración municipal de la localidad de Fresno de la Polvorosa por el Partido Popular, asegura que en el mes de agosto ya se solicitó a Asistencia a Municipios un secretario con el fin de poder convocar la asamblea de concejales.

El cambio de concejales en las diferentes corporaciones municipales obliga a este órgano al nombramiento de los nuevos vocales de esta mancomunidad. Cada Ayuntamiento debe volver a designar a los vocales en Pleno antes de proceder a este nombramiento.

Es también necesaria la convocatoria de una asamblea para la renovación de cargos directivos, un trámite que llegó a medir las fuerzas de los partidos políticos que se vieron obligados a alcanzar un consenso de estabilidad de esta mancomunidad. Fue en febrero de 2017 cuando los alcaldes de Fresno de la Polvorosa y de Benavente, Pablo Moro (PP) y Luciano Huerga (PSOE), fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y los Valles en la asamblea de concejales.

Antes, el Ayuntamiento de Benavente, el principal ayuntamiento consumidor de agua de esta mancomunidad, había quedado fuera del órgano directivo. Este extremo llevó a la dimisión del que fuera alcalde popular de Camarzana de Tera, Francisco Martínez San Román, en julio de 2016. A finales de ese mismo mes, el PP mantuvo el control en la agrupación de municipios nombrando presidente al concejal de Santa María de la Vega, Diego Rodríguez, y vicepresidenta a la alcaldesa de Burganes, Atilana Martínez.

El actual presidente no tiene intención de seguir al frente de la Mancomunidad de la ETAP y asegura que "si hay otra persona yo no me presento".

La ausencia de secretario lleva consigo otros problemas como es la facturación de los recibos del agua. Si la Mancomunidad no tiene el secretario, no se van a poder tramitar las facturas a los municipios. Acuaes sí las manda a la mancomunidad pero sin técnico no se pueden remitir a los ayuntamientos que conforman la mancomunidad. De momento ya hay dos facturas sin abonar y está en trámites la tercera.

La nueva directiva de esta mancomunidad tiene, además, otro reto por delante, la tan anunciada renovación de los estatutos. Se había anunciado la creación de un consejo de ediles para avanzar en las propuestas pero tampoco se ha hecho nada.