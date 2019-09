El salto al envasado del pimiento deberá afrontar la falta de relevo generacional

Los hortelanos del pimiento miran al futuro con incertidumbre. Este año el Consejo Regulador de la marca de calidad IGP (Identificación Geográfica Protegida) Fresno-Benavente del pimiento morrón ha logrado certificar varios kilos del "tesoro rojo" del campo de Los Valles. Pero no es suficiente. Hay que seguir avanzando y para hacerlo hay que mirar al futuro. La valoración de los distintos hortelanos de la situación actual del morrón es compartida al considerar que es necesario mejorar la rentabilidad del fruto. "Hoy en día no es rentable", lamenta un joven horticultor de Aguilar de Tera. "Nosotros este año tenemos tasadas pérdidas del 93% de la cosecha del morrón. No hemos podido traer apenas pimiento morrón a esta feria", explica otro hortelano, éste ya a punto de jubilarse.

Coinciden todos en el alto valor organoléptico del pimiento morrón y de sus cualidades gastronómicas. Pero no es unánime el interés por dar el paso hacia el envasado del fruto.

La falta de relevo generacional en el campo en general y en el cultivo del pimiento en particular es uno de los grandes problemas que solventar para lograr una mayor producción de morrón y más productores que permitan dar el salto al envasado.

"Hemos apostado por certificar el pimiento este año porque hay que apostar por un producto como este, que es extraordinario. Este es un primer paso y hay que seguir poco a poco. Hay que seguir unas normas y unas pautas y a ver si tiramos de ello para adelante. Lo principal es que la gente se anime a producir. La gente tiene que animarse a apostar por este producto porque en zonas como la nuestra puede ser nuestro futuro", explica Ángel Díez Díez, quien lleva desde el año noventa dedicándose a la producción de pimiento. "Tengo 47 y empecé como 17. No sé si se puede hablar de relevo generacional. Pero ahora en el pueblo, en Micereces, de entre treinta y cincuenta años somos 12 o 14, lo que ocurre es que los más jóvenes no quieren saber nada de esto. Pero bueno, vamos a pensar que a nosotros aún nos quedan unos años de tirar por esto", añadió. Manifestó su ilusión por la certificación de la marca de calidad de los morrones, a pesar de lo "irregular" de la campaña de este año por las condiciones climáticas.

En el otro lado de la balanza está el caso de gente "dedicados toda la vida al campo" que ya no se quiere "enganchar" a la IGP porque están a las puertas de jubilarse. Año tras año acérrimos defensores del pimiento morrón y su calidad frente a otras variedades como la del Lamuyo, tan laureada en la comarca por los beneficios inmediatos que aporta a quienes la producen. Ismael González Díez y su cuñado este año han tenido pérdidas casi de la totalidad del morrón que plantaron y esta vez sí han acercado a la feria pimiento Lamuyo "y unos 600 kilos de morrón". Aseguran que "ya nos vamos a jubilar y tengo dos sobrinos que no quieren saber nada de esto, si la gente joven no se anima a dar el paso adelante esto se acaba, y la verdad es que es una pena porque puede ser una alternativa de futuro", señaló.

Sí hay casos de relevo generacional, como el de Luis Alberto Gandarillas, quien es, además, el presidente de Ahurvabe y uno de los que han tirado hacia delante del Consejo Regulador de la IGP del morrón. "Es muy complicado por la baja rentabilidad de este pimiento, pero vamos a ir dando pasos", explicó.

Además, algunos de los productores de pimiento se dedican profesionalmente a otros oficios por lo que "la continuidad está un poco en el aire", aseguran. Dos jóvenes que han optado por incorporarse al campo para labrarse un futuro son los hermanos Turiel. Javier tiene treinta años y es electricista de profesión pero su situación personal de desempleo le llevó hace unos años a replantearse el futuro y apostar por la producción de pimiento en el terreno del que disponía en el pueblo, Aguilar de Tera. "Para mí el morrón no es rentable, al menos al precio que se vende. Y plantamos también Lamuyo que sabemos que tenemos garantizada la venta".

Mejorar la rentabilidad de este producto será esencial para lograr el apoyo de los agricultores, porque sí los hay que apuestan por este producto. La mejora genética de las semillas y dar el salto al envasado serán pasos a dar para lograr esa rentabilidad. "Yo quiero trabajar todo el año, no dos meses y nada más, y para ello es necesario dar el paso hacia el envasado", explicaba un hortelano.

Antes de dar el paso se plantean la necesidad de realizar un estudio de mercado y saber dónde vamos a venderlo.