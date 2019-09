Frutas y verduras de la huerta y legumbres, en todo su esplendor en la Plaza Mayor

La XXV Feria del Pimiento y Productos de la Tierra es un escaparate no solo de la calidad de distintas variedades de pimiento, con el morrón como protagonista, sino también de la diversidad de productos de la huerta en la comarca benaventana. No han faltado este año las cebollas matanceras "las que se utilizaban para hacer la morcilla", los ajos, los tomates, calabazas o calabacines, o los girasoles. Frutas que llegan a los expositores directamente desde los árboles frutales. Manzanas y peras de distintas variedades pueden encontrarse en un recorrido por el recinto ferial. Y legumbres de gran variedad.

Con las miras puestas en la necesidad de "relevo generacional", para garantizar el futuro del campo y de la comarca 25 horticultores han apostado un año más por estas jornadas de feria, en un año marcado por las inclemencias meteorológicas y los daños que estas han llevado a los cultivos.

También se ha podido ver una exposición de gran variedad de productos fruto del trabajo de los usuarios de los huertos urbanos que han querido sumarse a este escaparate de productos de calidad de la huerta benaventana. Calabacines, cebollas, puerros, y lechugas entre los productos presentados.

Otros productos han vuelto a apostar por esta feria y no han faltado la miel de San Román, que habitualmente cuenta con un puesto en el mercadillo de frutas y verduras de los jueves; ni los quesos de la Quesería Artesanal del Zamorral.

Aunque la feria comenzó con un goteo de asistentes en la jornada de ayer, los hortelanos esperan hoy la mejor jornada para la venta. "Hasta el sábado no podemos decir si la feria va bien o mal", explicaba un hortelano de cebollas y ajos. "A mí no me van a llegar los pimientos hasta el domingo", lamentaba otro agricultor que aseguraba una producción mermada por las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas. Mañana la actividad ferial será solo matutina.