El arte grabado a fuego

"Benavente y punto". Así ha querido titular el artista benaventano, José Ángel Llamas, la exposición de pirograbados que inauguró ayer en la sala de exposiciones del Centro Cultural Soledad González y que podrá visitarse hasta el próximo día 15 de octubre en el horario de apertura de la biblioteca municipal.

José Ángel, que ha dejado su impronta artística en tallas de la Semana Santa benaventana y en decorados de las puestas en escena del Grupo de Teatro Intercazia, se confiesa autodidacta. Recuerda sus inicios profesionales como carnicero y así lo recoge en uno de los pirograbados en los que ha dejado un recorrido por su trayectoria profesional a base de esta técnica artística.

Desde hace años se dedica a realizar pirograbados pero algo menos convencional desde hace cuatro años. A la exposición ha decidido acercar sus obras realizadas con esta técnica en los últimos cuatro años. "Son piezas que llevan mucho tiempo. Una media de cincuenta horas. Y tienen un problema, porque si te equivocas en una quemadura hay que tirar el cuadro, esté como esté de avanzado. Todo lo que se ve en esta exposición son imágenes que hemos visto siempre, pero es la técnica lo que yo vengo a enseñar. Si te descuidas un poco hay que empezar el cuadro de nuevo", señaló el artista.

Explica también que "comencé con un pirograbador más convencional y comencé hace cuatro años con uno algo más potente y con más boquillas y ya he podido perfeccionar un poco la técnica'.

En un recorrido por la muestra de pirograbados se observan diferentes imágenes de lugares emblemáticos de Benavente como la Torre del Caracol o las iglesias de San Juan y Santa María. Pero también hay una maqueta de un toro con el que obtuvo un primer premio en la categoría de talla, otorgado por el Ayuntamiento de Siero y la Asociación de Amigos de la Madera Les Forgaxes, el pasado año. "Este toro estuvo hecho en plastilina unos cuantos años", señaló.

José Ángel Llamas reconoció que este no es el "palo" que más le gusta de sus realizaciones artísticas. "Lo que más me gusta es la talla. Crear de un trozo de madera una escultura", explicó. El pirograbado "es más un reto. Un reto personal que me ha dado alegrías. El que sabe dibujar, sabe hacer muchas cosas. Después está siempre la incapacidad, pero eso ya es otra cosa". De hecho este artista es responsable de la elaboración de piezas únicas de la Semana Santa benaventana, que avalan su trabajo durante una trayectoria de décadas.

El artista benaventano explicó también que a la hora de realizar sus obras con la técnica de pirograbado que ahora muestra utiliza fotografías. Aunque hizo hincapié en que "a la hora de dibujar caballos y toros dibujo de memoria, y los dibujo en cualquier posición, es algo que hago desde muy joven y que me parece que he dibujado siempre".