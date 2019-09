La ONCE elige la Feria del Pimiento como reclamo de venta en la imagen del cupón del próximo fin de semana

El cupón de Fin de Semana de la ONCE del próximo sábado tiene como reclamo la imagen de la Feria del Pimiento de Benavente con lo que se pretende "animar a comprar", según explicó el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, durante la presentación. "Animamos a todos a que compren este cupón que está dedicado a Benavente y a esa feria en particular y que pone en valor el pimiento de calidad, reconocida por todos, esperamos que sea un reclamo turístico", añadió el primer edil.

"Venimos a contar una noticia bonita. Venimos a compartir que hoy, la ONCE y Benavente se hermanan en un objetivo común para dar a conocer la Feria del Pimiento y es un orgullo", explicó el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, quien puso en valor la celebración de esta feria, que se ha conservado a lo largo del tiempo. "A las tradiciones como ésta hay que ponerles ilusión, cariño y esfuerzo. Si podemos colaborar a que no se pierda o mejore y se acreciente, bienvenido sea", añadió.

Pérez Blanco señaló que la ONCE tiene "vocación social, es algo que va en nuestro DNI como asociación" y añadió que en Benavente hay unos 45 afiliados a la ONCE, otros tantos en a comarca de Los Valles. "El cupón es la imagen de la ONCE y lo ven 5,5 millones de personas. Este cupón pretende mover gente y mover la economía. Estamos comprometidos a hacer lo que podamos para que los pueblos no se vacían, para luchar contra la España vaciada. La mayoría de la gente afiliada a la ONCE vive en los pueblos. Si con estos pequeños gestos podemos aportar un granito de arena para evitar que los pueblos se vacíen vamos a seguir haciéndolo".

El alcalde aseguró que esta colaboración se enmarca dentro de la estrategia turística del Ayuntamiento.

El cupón de la ONCE del fin de semana ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.