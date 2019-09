Un proyecto con "expropiaciones salvajes" pendiente desde hace 20 años

"Yo siempre he visto que esta era una carretera provincial, no se puede decir ahora que es un camino, y menos después de que aquí se hiciera un proyecto para arreglarla con expropiaciones salvajes que no vimos ni en Olleros, ni en Calzada, ni en Pumarejo". Juan José Arenas rememoró en su encuentro con el vicepresidente de la Diputación todas las incidencias que se produjeron en relación con el arreglo de este tramo del vial desde poco antes del cambio de siglo.

La hemeroteca da la razón al alcalde de Santa Croya. La Diputación, hasta poco antes de las pasadas elecciones, siempre tuvo esta conexión por una carretera provincial y la que fuera presidenta de la institución, Pilar Álvarez, encargó un proyecto que incluía un trazado nuevo a través de la vega para eliminar algunas curvas que los técnicos consideraban inviables. Las expropiaciones consumían buen parte de los terrenos más productivos de la zona y los vecinos se plantaron. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Croya se posicionó a favor de los vecinos y el proyecto comenzó a hacer aguas y aparecer y desaparecer como el río Guadiana con el paso de los años. Esto, hasta que en las pasadas municipales y de forma repentina el ingeniero jefe de la institución comunicó al alcalde que nada se podía hacer en el tramo porque en realidad era un camino agrícola. Entre Olleros y Aguilar este camino ha tenido siempre uso de carretera sin solución de continuidad.