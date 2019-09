"Lo que más me gusta de mi profesión es estar solo ante un lienzo en blanco"

Gran éxito de afluencia ha tenido hasta el momento la exposición pictórica que el emblemático artista Horacio Peñas muestra en "La Trapería", en la calle Agujero de San Andrés. En la muestra que es visitable hasta el día 20 de septiembre de 18 a 20:30 horas, de lunes a sábado, pueden observarse una representación de décadas de su obra. Hay 150 obras en las que se mezclan estilos y temas. En el recorrido por la muestra se observa un amplio bagaje personal y no faltan alusiones a momentos personales, autorretratos y retrasos, cuadros de los que nunca se desprendería y otros fruto de encargos en distintos lugares de la geografía provincial.

„¿Qué representación de su amplio bagaje artístico ha acercado a esta exposición?

„Es una representación de lo que he hecho desde que empecé a pintar con quince años. Hay unas ciento cincuenta obras, aproximadamente, y obviamente aquí vienen multitud de estilos, multitud de temas y, ante todo, viene mi expresión más innata que es dar al lienzo la vida que yo siento dentro.

„Es usted un pintor que forma parte de la estampa benaventana, ¿pero es de Benavente?

„Nací en Zamora, junto al Duero y con seis años vine para Benavente. Soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Mi ingreso en Bellas Artes lo hice los dos primeros años en la Universidad de Madrid. Luego por circunstancias laborales me afinqué en Benavente y trasladé mi expediente a Salamanca y allí me licencié en pintura y desde que era chaval, desde que dibujábamos "El Capitán Trueno" y el "Jabato" me dedico a la pintura.

„Hoy en día se dedica profesionalmente a la pintura.

„Sí, así es. He tenido otros cometidos profesionales, pero me dedico de lleno a la pintura desde el año 1983 en que inauguramos un establecimiento relacionado con el arte aquí en Benavente, era una galería en la que se veían obras mías y de José Carlos Guerra.

„¿Qué es lo que más le gusta de esta profesión a la que le ha dedicado toda una vida?

„Lo que más me gusta es estar solo ante el lienzo blanco.

„¿Y después del lienzo en blanco qué??

„Después cuando acabas, estás deseando ponerte ante otro.

„Ante el lienzo, no en blanco, le hemos visto muchas veces en lugares diversos de Benavente. ¿Qué le falta por dibujar?

„Soy muy egocéntrico y lo que me gusta es que la gente se entere que, de verdad, soy un artista. He estado en muchos lugares de Benavente, no sé si me falta alguno, pero lo que sí sé es que he "barrido", y lo digo sin ninguna petulancia, el Valle del Tera, el de Vidriales y otros valles de la provincia. También he hecho numerosos trabajos de Zamora, junto al Duero. Por cierto, tengo en un certamen de pintura rápida en Zamora un tercer premio y el cuadro está precisamente en el Ayuntamiento de Zamora.

„¿Qué es lo que más le gusta dibujar del paisaje de Benavente?

„De Benavente, lo más señero. Por supuesto, la Mota con su castillo, el arco romano, o la iglesia de Santa María o la de San Juan.

„A la hora de realizar sus pinturas, ¿suele trabajar con una idea preconcebida?

„En muchos casos sí, pero otras veces las primeras pinceladas son las que te indican lo que vas a hacer.

„Al echar un vistazo a este amplio repertorio de obras que presenta en esta exposición se observa un trabajo muy colorista.

„Me caracterizo, al parecer, por esa condición, que soy un artista que utiliza mucho el color. Pero tienes un segundo cometido si eres muy colorista, que es lograr que sintonicen y armonicen esos colores.

„¿Cómo se logra esa armonización?

„Naturalmente si tú trabajas con colores fuertes, tienes que acusar más el sentido de la armonía (explica entre risas).

„Se observa también en sus obras diversos retratos y autorretratos, ¿es complicado mostrar la emoción en estos retratos?

„Hay algunos retratos hechos de la imaginación con una intención y otros son una fiel copia de la psicología de la persona y eso es lo que para mí es el puro retrato. Eso es el cuadro de "Sirena", una chica de veinte años; o el retrato de mi padre o una serie de autorretratos y, como ya he dicho antes, puesto que soy un poco egocéntrico, me gusta que mis autorretratos sean conocidos.

„A la hora de realizar un cuadro por encargo, ¿pone alguna condición?

„No tanto como una condición, pero siempre procuro tener toda la libertad posible. Yo, gracias a Dios, en la mayor parte de los casos no me han puesto condicionantes. Sí se dio un caso, en que hice un trabajo para un hotel que me condicionó el cliente diciendo que le hiciese el cuadro en tres colores. Y lo hice, aunque me guardé la satisfacción de meter un cuarto color, el rojo, con el que hice una mujer.

„¿Qué es lo que más le gusta dibujar?

„Cualquier cosa del entorno cotidiano que te dé alguna sensación grata te lleva a plasmarlo, por lo menos en parte.

„¿Es importante la constancia en su profesión?

„Decía Vitruvio, un arquitecto romano, "no te acuestes sin hacer una línea", así que todos los días hay que hacer una línea.

„¿A la hora de pintar es necesaria la inspiración?

„Soy un poco refranero. Un pintor francés llamado Edgar Degas decía que "cualquier motivo es susceptible de ser pintado y si el pintor lo siente así, cualquier cosa le puede sugerir pintarlo.

„¿Se ha arrepentido alguna vez de alguna de las obras realizadas?

„Ocurre a veces que de un fracaso en la elaboración de una obra, o de una alteración involuntaria en la composición, sacas otra cosa que te llega a satisfacer más de lo que tú pensabas. De un borrón sacas algo bueno.

„De las obras de esta exposición, ¿hay alguna a la que le tenga especial cariño?

„Todas son hijos tuyos, pero hay algunas que te llegan más porque las has sentido más o has conseguido satisfactoriamente vencer el reto que te habías planteado.

„¿Hay alguna entonces que no venderías nunca?

„Pues sí, tengo algún cuadro que tiene que ver con un motivo sentimental como es "La huerta abandonada". Este no lo vendería porque la pinté con cierta tristeza o impotencia cuando mi padre con más de 80 años tenía problemas de salud y no podía trabajarla y la dejó abandonar y creo que plasmé ese abandono y esas lágrimas. Es un gran cuadro. Es un impresionista bestial.

„¿Algún pintor le inspira a la hora de realizar sus pinturas?

„Todos los pintores te influyen. Desde los primeros de Altamira hasta los más actuales influyen de modo importante. Tengo influencias de varios artistas como Goya, Velázquez, del Renacimiento como Filippo Lippi o de los actuales como Antonio López o incluso otros más surrealistas como puede ser Dalí.