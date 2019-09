Nuevas Ideas declara la "emergencia feminista" y llama a tomar las calles

La Asociación de Mujeres Nuevas Ideas de Benavente comunica su decisión de secundar la convocatoria iniciada en Alicante, para declarar el estado de "emergencia feminista".

Desde Nuevas Ideas "estamos organizando, junto a muchísimas otras asociaciones feministas del Estado, las acciones reivindicativas para la puesta en marcha de medidas que detengan la violencia que sufrimos las mujeres y los feminicidios que hemos sufrido especialmente este verano, todas con la misma campaña nacional #20S #EmergenciaFeminista #NocheVioleta", explica la asociación.

De modo que esta asociación tiene previsto esta jornada realizar un taller de pancartas y realizar los preparativos de lo que denominan "la noche violeta'. Para participar en los preparativos se hace un llamamiento a todos aquellos que quieran colaborar. Se pondrán en marcha a las cinco de la tarde en las instalaciones municipales del Punto de Información Juvenil, ubicadas en la calle Fortaleza, frente a los Multicines Benavente.

Además, el próximo viernes día 20 de septiembre la asociación convoca a la ciudadanía "a tomar las calles y volverlas violetas. El miedo tiene que cambiar de bando! Todas a las calles! Iluminaremos la noche!!", aseguran. La concentración está prevista a las 20:30 horas, en la Plaza de Santa María y habrá después una manifestación por la Plaza de la Madera y calle Sancti Spiritus, Plaza juan Carlos I, Jesús García Muñoz y Santa María.

La asociación explica que "emergencia feminista nace de la impotencia, del dolor y de la insumisión. Nace de no tolerar lo intolerable, nace de la necesidad de dar una respuesta contundente frente a la violencia machista'. Continúa explicando que "emergencia feminista nace a finales de un mes de julio especialmente cruel con las mujeres. Nace de ahí, y desde ahí ha crecido en todo el país. Ha crecido desde la sonoridad, desde la energía, desde la fuerza, del no podrán con nosotras. Ha crecido a base de horas, días y semanas de trabajo. Ha crecido de cada una de nosotras, de todas las que hemos creído en nuestras compañeras y hemos luchado de nuevo por todas las que no están, y por todas las que vendrán".

La asociación se dirige a las mujeres y asegura "compañeras hemos llenado el mapa de convocatorias, hemos llenado las ciudades y municipios de igualdad, lo hemos hecho, porque el feminismo de nuevo vuelve a estar a la altura, vuelve a estar en las calles. Nos tenemos a todas nosotras, sonreír porque ese es el mayor miedo del patriarcado".