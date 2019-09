La financiación, uno de los "escollos" que solventar

La financiación del proyecto parece el principal escollo que plantea en un principio esta proyecto. Se plantea en el borrador propuesto que "la asociación pondrá todo su empeño en buscar todas las líneas de financiación de las instituciones públicas para frenar la población y crear un tejido en el que los pobladores existentes no tengan que emigrar para sobrevivir y nuevos pobladores puedan asentarse". Los municipios creen que la asociación les permitirá acceder a más subvenciones l tratarse de núcleos de población más amplios que si se hciiera de modo particular. No se ha concretado aún la partida presupuestaria que tendría que aportar cada ayuntamiento para las piezas que se realicen en común o para ampliar las galerías. La alcaldesa de Burganes de Valverde, Atilana Martínez, no acudió al encuentro pero sí mostró también su interés por sumarse a la iniciativa. "Es una idea estupenda, es muy válida, pero falta el tema económico. De qué partidas se puede sacar. Los ayuntamientos tenemos habas contadas", explicó.