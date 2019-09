Centenares de vados sin autorización tributarán por primera vez este otoño

Centenares de propietarios de cocheras y garajes con vados no autorizados pagarán la tasa este año por primera vez. La Concejalía de Hacienda ha incluido el cobro del tributo local en el calendario del contribuyente y lo cargará en las cuentas de los titulares a partir de mediados de octubre. Detrás hay seis años de tramitación de un expediente que inició el anterior equipo de Gobierno del PP modificando la ordenanza.

La Concejalía de Urbanismo pretendió entonces gravar el paso de vehículos por las aceras para acceder a cocheras y garajes que no habían solicitado la placa de vado, compensar así el deterioro de aceras y equiparar de alguna manera, aunque con diferente importe, el uso real del vado entre los usuarios que solicitaban placa y los que no.

Así, la ordenanza fiscal pasó a distinguir entre vados con autorización y placa; entradas de vehículos sin placa de vado permanente; y entradas de vehículos (con placa o sin placa de vado permanente) en vías públicas en las que se encuentre prohibido el estacionamiento. La tasa, que se rige por cuatro categorías de calles, es mayor o menor dependiendo de cada modalidad.

El proceso de tramitación del expediente ha sido largo y complejo. Tras la detección de los vados no autorizados, que podrían rondar el millar o incluso superar esta cifra, se notificó individualmente a cada propietario. Los titulares no localizados fueron requeridos a través de los boletines oficiales. Se abrió un plazo de alegaciones, que suscitó algunas reclamaciones resueltas ya en todo caso, y se pidió una declaración jurada de no uso para aquellos propietarios que aseguraban que no iban a utilizar el paso público. Estos serán objeto de inspección para comprobar que la declaración es cierta.

Finalizado este proceso, comenzará ahora a girarse la tasa. El PSOE, en su día en la oposición, apoyó esta modificación y ha dado continuidad al expediente. "Se trata de una cuestión de igualdad y de equidad. No es una medida recaudatoria porque se trata de una cantidad global menor, pero sí se busca que el uso de las aceras públicas sea resarcido por quien las usa para meter el vehículo en una cochera individual y colectiva equiparándose de acuerdo con las obligaciones y derechos que adquiere a los que tributan por el permiso", explicaron fuentes municipales.