La promoción de Benavente en el Foro Local de Inversión tendrá lugar en la ciudad en otoño

El Foro de Inversión Local organizado en el marco de la iniciativa Invest in Cities promovida por CEOE-Cepyme y el Grupo PGS tendrá lugar este otoño, entre los meses de octubre y noviembre. Entre este último mes y diciembre, Benavente participará en el Foro Final de Inversión en Madrid, donde presentará el proyecto del Puerta del Noroeste.

El Ayuntamiento acaba de firmar el contrato para promocionar la ciudad y, sobre todo, su proyecto logístico. Podrá, de esta forma, dar a conocer sus ventajas competitivas, proyectos de desarrollo económico y apuestas de futuro en un escenario del máximo nivel y repercusión, Invest in Cities, que es una iniciativa impulsada por CEOE-CEPYME y el Grupo PGS cuyo objeto es acercar inversión privada y empresas al territorio de las ciudades participantes, así como soluciones de inversión y financiación al tejido empresarial, según argumenta el decreto municipal que aprueba la contratación del servicio.

"Esta difusión de Benavente hacia los inversores privados se hace especialmente necesaria en este momento en el que se precisa proyectar al máximo y dar a conocer con la mayor difusión el proyecto Puerta del Noroeste que comienza en este año su andadura", agrega.

Invest in Cities creará una plataforma web en el dominio www.investincities.com y un microsite de Benavente, que se irá cumplimentando conforme el Ayuntamiento facilite la información necesaria. Benavente figurará asdí como ciudad atractiva en la plataforma web de Invest in Cities, donde dispondrá de un microsite en el que reflejará su posicionamiento general, ventajas competitivas, proyectos de desarrollo o bonificaciones y ayudas fiscales. Además, la web contará con dos plataformas de atracción de inversión: la primera, enfocada a startups (Invest in You), y la segunda dirigida a ayudar a los empresarios que buscan acometer una ampliación de capital o la transmisión de su empresa – Invest in Companies, esta última desarrollada por CEPYME. A través de estas plataformas, los empresarios de Benavente podrán acceder a asesoramiento profesional, capital privado y financiación para sus proyectos.

Esta web integrará los apartados de consultoría de inversión gratuita a los proyectos empresariales de Benavente para su integración en la red Invest in Cities; dará visibilidad frente a la red de inversores "Invest in Cities" con más de 400 inversores nacionales y extranjeros, interesados en inversiones de capital riesgo; networking para la atracción de inversión entre las ciudades pertenecientes a la red 'Invest in Cities'; y un blog de ciudades atractivas para la inversión, que recoge toda la actualidad de la ciudad de Benavente y el resto de participantes durante su participación en la iniciativa.

Del mismo modo, organizará y gestionará la realización del Foro de Inversión Local en la ciudad y en el que está prevista la presencia de responsables de autoridades portuarias de Gijón, Avilés y Vigo, entre otros actores de relevancia. Por último, organizará y realizará con al menos 10 ciudades un Foro final de Inversión en fecha anterior al 31 de diciembre de 2019. Tendrá lugar en Madrid y en él se promocionará ante inversores nacionales e internacionales el proyecto logístico Puerta del Noroeste.

El Ayuntamiento benaventano, que inicialmente presupuestó 18.000 euros para esta iniciativa, abonará finalmente 4.000 euros más impuestos por la inclusión en la Red Invest in Cities, por la participación en la Plataforma Web y la inclusión de un microsite propio. La realización del Foro de Inversión Local en la ciudad tendrá un coste de 3.500 euros más impuestos; y finalmente, la participación del Ayuntamiento benaventano en la Cumbre de Inversión de Invest in Cities y la entrega del Sello de Calidad de la iniciativa tendrá un coste de 6.500 euros más impuestos.