Deportes oferta para este curso cinco actividades físicas dedicadas al público adulto

El Consistorio anuncia la oferta de actividades físicas destinadas a adultos para este nuevo curso, en el que se llevarán a cabo cinco tipos de clases entre las que se encuentran la gerontogimnasia o gimnasia para mayores, el zumba, el combogym, la gimnasia de mantenimiento y el yoga. El desarrollo de algunas sesiones cambia de ubicación, según asegura el Concejal de Deportes, Fernando Marcos. "Aquellas que se venían desarrollando en el gimnasio del colegio de Las Eras, al encontrarse en obras, todas ellas van a pasar al colegio de San Isidro". En todas las actividades físicas la inscripción se realizará en la Casa de la Cultura desde el día 17 al día 24 de este mes. La actualización de precios sobre los ejercicios deportivos públicos sugerida por el Área de Intervención del Consistorio también afectará durante este curso a las actividades físicas para adultos, que presentarán una subida media del 22 por ciento, ateniéndose a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El edil ha presentado un ejemplo de modificación de precios con el desarrollo de la gimnasia de mantenimiento, que de 41 euros pasa a 50, para todo el año. "No consideramos que sean cantidades muy elevadas", concreta. "En algunas actividades, que no son competencias públicas propias en una parte, se nos pide que un control en el gasto y un equilibrio presupuestario. Creemos que lo que debemos hacer al respecto es no dilatar tanto la actualización de precios en el tiempo, para que no se generen subidas de estas cantidades. Propondríamos realizar modificaciones cada dos o tres años, dependiendo de las recomendaciones de Intervención".

Marcos resalta las reuniones mantenidas con las asociaciones de vecinos en cuanto a los espacios y la contratación de monitores. "Les hemos pedido que si se utilizan las instalaciones municipales trabajen en cuanto a la norma y a la Ley y que los monitores estén dados de alta en la Seguridad Social, cumplan en sus obligaciones con respecto a Hacienda y estén en posesión de un título que les capacite para impartir las clases".