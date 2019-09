La familia ... y uno menos

"La despedida va a ser dura porque han pasado dos meses con nosotros y los consideramos parte de la familia, desde el primer día. Y es más duro pensar dónde regresan". Así explica Javier Bodego sus sentimientos frente a la despedida a la que tendrán que hacer frente hoy él y su mujer, Jeni, de los niños saharauis que han tenido en acogida durante todo el verano. Son cinco de la expedición de 36 que han pasado el verano en familias zamoranas gracias al programa Vacaciones en Paz.

Javier y Jeni, Elena y Germán y también Carmen son vecinos de Santibáñez de Tera que se animaron este año a dar acogida a estos pequeños, de entre 10 y 11 años, con el fin de echar una mano en la labor que realiza cada verano la Asociación Zamorana por el Sáhara. "La verdad es que al ver que bajaban las familias en acogida para los saharauis, decidimos a través de la ONG Acción Norte, a la que pertenecemos, participar con Zamora con el Sáhara. Y traerlos al pueblo con la intención de que pudieran convivir en grupo, creíamos que era más positivo que pasen esta convivencia en grupo", explicó Bodego.

El programa "Vacaciones en paz", con el que se pretende mejorar el estado de salud general de los niños saharauis que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, compensando las carencias nutricionales que padecen y también liberándoles de las altas temperaturas que se registran en esta zona de África, cercanas a los 50 grados. Hasta Santibáñez de Tera llegaron en julio cuatro muchachos, Salm, Mo, Ergueibi y Yahia. Cada uno de familias diferentes y con residencia en diferentes campamentos. Ninguno había estado antes en acogida pero lograron adaptarse "fácilmente". Más tarde llegó Salki, él sí había ya estado en acogida. "Creemos que la experiencia para ellos ha sido muy positiva porque están con otros amigos y se lo han pasado muy bien. Esta iniciativa es un modo de quitar el miedo en estas zonas rurales, que igual no han tenido contacto con gente de fuera, para que vean que estos chavales son como otros niños", explicó Bodego. Y también la experiencia ha sido "muy positiva" para los vecinos que han colaborado con ellos con la donación de ropa, balones o bicicletas y han sido parte del pueblo este tiempo en cada actividad que se ha organizado.

En principio la ONG Acción Norte había habilitado un espacio conjunto como albergue puesto que tenía intención de acoger más niños, pero por cuestiones de la tramitación no ha sido posible. "Finalmente han dormido y comido todos en la misma casa, la de Elena y después las actividades las han hecho en grupo", añadió. De esta vivencia, las familias se dan cuenta de cosas que antes ni se habían planteado, y son conscientes de las condiciones de vida tan duras en las que viven estos niños, y de lo distinto que es el modo de vida.

Fundamental ha sido para estos cinco niños el agua. "Para nosotros en el pueblo el agua es fundamental. Nuestra vida gira en torno al agua. El río para nosotros es la vida. El hecho de tener agua por todos los lados, ver el campo regándose, a ellos les ha parecido un sueño. La primera vez que les llevamos al río en coche fue una locura. No nos dejaban ni aparcar y querían salir del coche en seguida. Y desde el primer día no ha habido ni uno que no hayan ido al río, aunque el tiempo no acompañara mucho. Han aprovechado cada día allí", aseguró Javier. "Cuando les pusieron en la litera a dormir, echaron el colchón al suelo y durmieron en el suelo. Tampoco sabían usar el inodoro. El simple hecho de lavarse las manos nos costó, porque ponían la casa echa un Cristo", explicaba.

Los días en Santibáñez los han vivido conociendo la zona, haciendo amigos, recorriendo lugares maravillosos y participando en las salidas de la asociación. Han aprendido a nadar, han realizado sus revisiones médicas y han aprendido a hablar español aunque les ha costado un poco, porque están los cinco juntos. También han echado de menos a su familia, pero "nada más'. Sus "nuevas" familias se preparan para el "hasta luego".

Acción Norte

Javier Bodego en los próximos días también irá a los campamentos de refugiados del Sáhara como integrante de la ONG Acción Norte. Espera que la Universidad de Salamanca le entregue los fondos para pagar el sueldo a los 18 bomberos que están realizando un hospital en Smara y ocho almacenes, uno en cada barrio, en Borjador. "Con esto damos continuidad al convenio que tenemos con la Universidad de Salamanca", explicó.