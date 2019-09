Óscar Iglesias: "La cercanía al paciente y la atención muy personal es algo que nos diferencia"

Óscar Iglesias, gerente del Grupo Recoletas en Zamora, explica la importancia de la prevención en la salud y anima a la participación en la próxima jornada sobre riesgo cardiovascular que tendrá lugar el martes 10 de septiembre, en Benavente dentro de los Foros de Salud de La Opinión-El Correo de Zamora. La jornada se celebrará a las 19:30 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura La Encomienda. El Centro Médico Recoletas de Benavente es el patrocinador y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente.

- ¿Es importante el compromiso que tiene el Grupo Recoletas con la salud?

- Absolutamente. Es nuestra prioridad porque sentimos que somos una parte muy importante de la Sanidad en Zamora. Tenemos que trabajar nuestra responsabilidad como complemento de la Sanidad Pública. El compromiso para nosotros es fundamental.

- ¿Fruto de ese compromiso, es contar en Benavente con un Centro Médico Recoletas?

- Hemos incorporado este centro desde el 1 de enero y hemos incorporado especialidades que antes no tenía el centro. Creemos que es muy importante que las especialidades médicas lleguen a Benavente, que la gente no se tenga que desplazar a otras plazas, que no se tenga que ir a León y se pueda quedar en su propia provincia, en su propia ciudad. Para nosotros forma parte de ese compromiso con la población, poder atender la Sanidad de Zamora convenientemente. Hemos incorporado Urología, Oftalmología y vamos a incorporar Cardiología. Vamos a llevar especialidades que son necesarias también en Benavente.

- En el foro de salud previsto el próximo martes, precisamente se abordará una de estas especialidades que se quieren incorporar, temas relacionados con la Cardiología. ¿Cree que es importante la prevención?

- Nosotros entendemos que la enfermedad la tratas, porque el compromiso es con la Sanidad, pero tenemos que ser capaces de aprender lo que es la prevención, lo que es la salud como prevención. Ser capaces de identificar un problema antes de que llegue. Y para eso la prevención es fundamental. Por eso la charla. Todo lo que sea conocer, dar a conocer, divulgar, es fundamental para que la gente sea consciente de que si previenes, es muy probable que no enfermes.

- El Hospital Recoletas en Zamora en el año 2017 recibió el premio en la categoría de mejor "Centro Sanitario Privado", ¿esto supone una mayor implicación en lo que hace?

- Sí, sobre todo supone un espaldarazo grande a continuar haciendo las cosas como mejor creemos que deben hacerse. Tenemos que ser capaces de que la gente nos elija no por ser el único, sino ser el mejor. Eso es algo que es en lo que estamos. Con una atención al paciente muy personal y diferenciadora. Porque la atención sanitaria que prestan los profesionales es buena, nos tenemos que significar en algo más, y es en esa especialización, en la relación mucho más cercana, mucho más cálida, donde debemos seguir avanzando.

- ¿Importante, por tanto, esa cercanía al paciente?

- Sí, hemos creado un servicio de atención al paciente muy personalizado, dirigido también a otro público que muchas veces no sabe que estamos a disposición de él que es el paciente privado. Nosotros atendemos pacientes de compañía, de mutualidades médicas, de mutuas y también al paciente privado, el que no tiene una compañía y quiere una atención más especial. Es una de las líneas que nos diferencia.

- Frente a lo que es la Sanidad Pública ¿es muy difícil llegar a estos pacientes? ¿Cree que la Sanidad Pública es competencia?

- No consideramos a la Sanidad Pública competencia porque, es más, somos un complemento de la Pública. Nosotros complementamos a la Pública en aquellas cosas en las que hay una necesidad adicional. Somos más complemento de la pública. Ellos atienden a un sector de la población y nosotros a otro.

- La trayectoria de Recoletas es conocida en Zamora pero ¿qué objetivos se plantean a la hora de mirar hacia el futuro?

- Nosotros somos un grupo que tiene una consolidación muy grande en la zona de influencia nuestra que es Castilla y León. En Zamora lo que pretendemos es dar una cobertura global, a la población de Zamora, que la gente no tenga que salir de su provincia para ser atendido asistencialmente. Esa es nuestra búsqueda, ese es nuestro objetivo. Ir a Benavente es lo que persigue, dar cobertura a una zona más amplia de la provincia. Estar en Zamora también y haber incorporado el centro de Oftalmología es dar una cobertura mayor a la población de Zamora para que no tenga que salir de su ciudad y su provincia. Y también el compromiso de hacer un servicio eficaz, eficiente y muy cercano, sobre todo.

- ¿En esa línea de prevención y con el objetivo de implementar la cercanía a los pacientes se enmarca el Foro de Salud previsto para la próxima semana en la Casa de Cultura de Benavente?

- Nosotros entendemos que cuanto más se divulgue la sanidad, más divulguemos la necesidad de la prevención, mejor es para un paciente. Todo hecho desde un punto de vista muy cercano a la población, nada científico. Animamos a la gente a que vaya a esa jornada, igual que vamos a hacer el sábado día 14 de septiembre, una jornada en Benavente con el fin de acercar la salud a la población. En esa jornada se podrá hacer in situ un chequeo para poder calcularles la edad cardiovascular y el riesgo cardiovascular, algo muy importante. Este chequeo se podrá realizar en las carpas que estarán instaladas en la Plaza de Santa María desde las diez y media de la mañana. Habrá allí profesionales a los que podrá consultar la población y bueno, preguntar, hacer el chequeo y con ello también acercamos la Sanidad a la población.

- ¿De cara al futuro cuáles son las previsiones de mejora en materia de ampliación de especialidades?

- Afortunadamente tenemos una cartera de servicios muy grande en Zamora. Nos gustaría potenciar más la Pediatría. Seguramente será una de las especialidades que potenciaremos para mejorar. Y en Benavente la intención es que potenciaremos más especialidades. La idea es seguir incorporando especialidades como ya hemos incorporado en el Centro Médico, tanto Urología y Oftalmología. La especialidad de Cardiología será la siguiente y habrá más especialidades que permitan ampliar la cartera de servicios al ciudadano y dar una mayor y mejor cobertura a la población en materia sanitaria.