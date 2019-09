José Luis Santos: "Todo el mundo debe conocer su riesgo cardiovascular para poder prevenirlo"

"Foros de Salud con Recoletas: El riesgo cardiovascular" es el tema que será abordado el próximo día 10 a cargo del doctor José Luis Santos, jefe de Cardiología del Hospital Recoletas. Grupo Recoletas cuenta en Benavente cuenta con un Centro Médico que ofrece una amplia cobertura sanitaria privada y de calidad. El evento día día 10 está previsto a partir de las 19:30 horas, en la Casa de Cultura La Encomienda de Benavente. Es un evento patrocinado por Grupo Recoletas con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente.

- ¿Qué es el riesgo cardiovascular que es, precisamente, el tema de este foro?

- Todos ya conocemos que la causa más frecuente de mortalidad en los países occidentales es la causa cardiovascular, englobando tanto al corazón como al cerebro. Por un lado, es un problema; pero, por otro lado, lo bueno que tiene, siempre se puede ver el vaso medio lleno, es que tiene solución, porque podemos poner mucho de nuestra parte para intentar evitarlo. El riesgo cardiovascular no es más que la probabilidad que tenemos todas las personas de padecer un evento cardiovascular y la probabilidad de padecerlo depende de una serie de factores de riesgo.

- ¿Cuáles son esos factores?

- Los que conocemos actualmente básicamente son la edad, el sexo masculino, la hipertensión la diabetes, el colesterol, el sedentarismo y la obesidad. Cuantos más factores de riesgo tengamos, más posibilidades tenemos de tener un accidente cardiovascular y cuantos menos tengamos, pues mejor. Pero también es verdad que hay algunos factores de riesgo contra los que no podemos luchar. Eso pasa por ejemplo con la edad o el sexo. Pero sí hay factores de riesgo con los que sí podemos luchar: podemos controlar la tensión, el colesterol, podemos controlar la obesidad, la diabetes, y también el sedentarismo. Cuantos más factores de riesgo seamos capaces de controlar, seremos capaces de disminuir el riesgo cardiovascular. De tal manera que una persona de cincuenta años que tiene muchos factores de riesgo, su posibilidad de tener un evento cardiovascular en cinco años está en torno al 5 o 7% y si consigue controlar ciertos factores de riesgo puede disminuirse al 2 o 3%. Es decir, ha disminuido casi a la mitad la posibilidad de padecer un evento cardiovascular que es la causa más frecuente de mortalidad.

- ¿Necesaria, por tanto, una vida saludable?

- La vida saludable es importante pero no es lo más importante. El sedentarismo y la obesidad se pueden reducir, pero el colesterol exógeno, el que se produce a través de las comidas, es un 10% del total. Mientras que el endógeno, es decir, el que se origina dentro del organismo es del 80%. Por mucho que hagamos ejercicio o seamos muy estrictos en las medidas higiénico-dietéticas, nunca conseguiremos bajar el colesterol. Hay mucha gente que es necesario bajarlo. El problema es que es asintomático en su mayor parte. Yo recomiendo a todo el mundo un chequeo cardiovascular para poderle calcular el riesgo cardiovascular y darle unos consejos para evitar los accidente cerebrovasculares.

- ¿Cuáles son los objetivos de colesterol?

- Los objetivos de colesterol son unos objetivos muy estrictos que, en general, la gente no los tiene en cuenta. Depende también del riesgo vascular que se tenga, no es lo mismo un paciente que haya tenido un infarto, que simplemente por eso ya tiene mucho más riesgo de tener otro evento cardiovascular; un paciente que tiene diabetes, que también tiene más posibilidades de padecer un evento; u otra persona que no tiene otros factores de riesgo. De tal manera que un paciente con alto riesgo cardiovascular, su nivel de colesterol sería por debajo de 70. Mientras que un paciente normal, es decir, sin esos factores de riesgo, los niveles de colesterol serían por debajo de 110. Mucha gente cree que es mucho, cuando estamos hablando siempre del colesterol ldl que es nuestra diana terapéutica. El colesterol total y el "bueno" si se tienen bien mejor, pero la diana terapéutica y lo que va a incidir en tener un evento es el colesterol ldl. Es sobre él sobre el que podemos actuar. eneros muchas posibilidades de actuar sobre él y reducir así el riesgo vascular.

- ¿Coincide la edad biológica con la edad vascular?

- Además del riesgo vascular hay que tener en cuenta la edad vascular. La edad biológica no va a la vez que la edad de las arterias. Una persona puede tener 50 años pero sus arterias pueden tener 60 años, o 40, dependiendo de los factores de riesgo. De tal forma que una persona de 50 años que no tiene factores de riesgo pues sus arterias a lo mejor tienen 45 años. Mientras que si tiene factores de riesgo, tienen 60 años. Si tratamos sus factores de riesgo somos capaces de disminuirle la edad de las arterias, que es lo importante.

- ¿Qué importancia tiene el tabaco en el riesgo cardiovascular?

- Es uno de los factores de riesgo fundamentales. El tabaco está detrás probablemente de las tres grandes enfermedades de nuestra época que son los problemas respiratorios, el cáncer y la cardiopatía isquémica. Yo desde luego creo que fumar no tiene ningún sentido y, evidentemente, solamente por fumar se eleva el riesgo cardiovascular a cifras importantes. Una persona de 50 años que tiene el colesterol alto y que fuma aumenta su edad vascular en diez años. Si deja de fumar y controla el colesterol, probablemente la edad vascular baja. Con solo controlar dos factores de riesgo ha podido ganar 15 años de vida. Es fácil y sencillo de hacer.

- Recomendaciones, por tanto, para mejorar la calidad de vida.

- Estamos mejorando la calidad y la cantidad de vida. Si mejoramos la cantidad de vida y la calidad no poco hacemos. En el riesgo vascular podemos, fácilmente, sin hacer ninguna medida especialmente gravosa para el paciente, sin exploración que sea molesta, podemos hacer que la gente viva más y mejor, es facilísimo.

- ¿En qué aspectos se está trabajando ahora para lograr atajar esos factores de riesgo?

- Hay dos posibilidades. En el caso de las personas que han tenido un evento cardiovascular es más fácil. La gente se conciencia y una vez que ha tenido un infarto o un evento, viene al médico y se lo controlamos perfectamente. El problema es la gran cantidad de gente, que representa la mayoría, que no ha tenido un infarto o un accidente cerebrovascular y que cree que tiene el colesterol bien y no es así. Es fundamental hacer revisiones.

- ¿Recoletas tiene un papel muy activo en este sentido?

- Así es. En Zamora tenemos una unidad de riesgo cardiovascular, la gente que quiere venir por aquí en un par de consultas le hacemos un cálculo del riesgo y la edad cardiovasculares y le damos las recomendaciones más adecuadas para que no tenga nunca un infarto o un accidente cerebrovascular. En este sentido y teniendo en cuenta el compromiso de Recoletas con la salud pública vamos a ir a Benavente para concienciar a la población del riesgo cardiovascular que hay y hacerles ver las medidas tan sencillas que existen para reducir ese riesgo.

- Importante la apuesta por la prevención.

- No es la gente que ha tenido un evento. Todo el mundo debe conocer el riesgo cardiovascular, porque en cualquier momento se puede tener un evento y es importante conocer los factores de riesgo. Si lo sabemos, lo podemos controlar. Recomiendo a toda la gente que se haga un chequeo cardiovascular.

- ¿La jornada será importante en la labor de concienciación?

- Eso es lo que intentaremos. Le haremos ver a la gente un pequeño repaso por la historia vascular, le contaremos algún tipo de anécdotas y leyendas urbanas, ver de qué enferma el corazón o qué posibilidades existen para tratarlo y, sobre todo, posibilidades de prevención. Seguro que lo vamos a pasar bien.