El Ayuntamiento requiere a los propietarios el arreglo de un socavón en las Malvinas

El Ayuntamiento de Benavente remitirá un requerimiento para que se ejecute la reparación de un socavón hallado en uno de los jardines del barrio de las Malvinas. Según explica la Concejalía de Medio Ambiente "esos jardines son titularidad de los bloques inmuebles". El Ayuntamiento ha realizado históricamente el mantenimiento y conservación de los jardines en este barrio, al igual que en otras zonas de la ciudad como San Isidro.

Realizando estas labores un jardinero descubrió un agujero y se ha comprobado que hay una arqueta con múltiples servicios, que es propiedad de al menos una comunidad de vecinos.

Desde la administración municipal se ha procedido a "asegurar la zona y cubrir el agujero" se ha puesto en comunicación con el presidente de la comunidad para explicarle las actuaciones a llevar a cabo, para lo que emitirá una orden de ejecución. "No es responsabilidad del Ayuntamiento. Es una propiedad particular. Tanto los jardines como la arqueta son propiedad particular de la comunidad de propietarios", explicó.