Los hortelanos tendrán pimiento morrón certificado con la IGP en la próxima feria

El nuevo Consejo Regulador de la figura de calidad de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) del pimiento morrón Fresno-Benavente ha logrado echar a andar a pesar de las dificultades a las que ha tenido que hacer frente.

La puesta en marcha de este consejo, cuya actividad llevaba en suspenso desde hace ya más de dos años, es un proceso lento y que requiere una gran implicación por parte de los productores. El nuevo consejo ha iniciado un proceso de "normalización de su actividad" y lo ha hecho comenzando por la fase de elaboración del registro de las fincas, así como las tramitaciones de carácter administrativo ante los distintos organismos.

"Contamos ya con un técnico que está viendo las fincas y explicando a los productores prácticamente desde cero cómo se tienen que hacer las cosas para poder lograr la certificación del producto, del pimiento morrón", explicó Isabel Ruiz Mateo, administradora de la envasadora la Huerta del Tera y la nueva presidenta del Consejo Regulador.

"Está siendo una labor muy difícil. Hay que hacer las cosas bien porque queremos que la IGP salga adelante. Si deja de existir que sea porque los productores ya no plantan pimientos, no porque se hacen las cosas mal, porque este producto es un producto de calidad y no merece perder este reconocimiento. A las dificultades añadimos que en agosto ha estado todo paralizado", explicó Ruiz, que ha querido reconocer el apoyo de la Diputación Provincial con la tramitación.

El nuevo Consejo Regulador no solo ha logrado en algo menos de cuatro meses una dirección técnica de la que carecían sino también la confianza de veinte productores de la zona de Benavente y otros cuatro de Fresno de la Vega. Tres de estos cuatro son envasadores, y también hay una envasadora de Benavente.

Otro paso más es que ya han comenzado las obras en las antiguas escuelas de Micereces de Tera, donde se habilitará un espacio para sede de este Consejo, algo también logrado de las conversaciones con el Ayuntamiento.

El siguiente paso será la certificación del producto con la marca de calidad para la próxima feria, en el mes de septiembre. "Este año se va a certificar pimiento morrón", aseguró Ruiz. El Consejo Regulador se reunirá en los próximos días para seguir avanzando con el nuevo proyecto puesto ya en marcha.

Ayer día de mercados en Benavente salían a la venta los primeros morrones de la temporada, aunque no se había limitado el estacionamiento en parte de la calle La Encomienda. De momento hay "poco pimiento" porque las tormentas "tiraron mucha floración" y a algunos les pilló el granizo. Pero lo que hay "es bueno".