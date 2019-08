Abierta a la circulación la vía de Brime a Sitrama tras las mejoras

Los vehículos ya pueden circular por el primer tramo de la vía ZA-P-2553, a su paso entre los municipios de Sitrama de Tera y Brime de Urz. Las obras de mejora y rehabilitación del firme, muy solicitadas por los vecinos y alcaldes de la zona desde hace años, están a punto de ser finalizadas en su totalidad, hasta la localidad de Villaferrueña, tal y como aseguran los alcaldes de Brime de Urz y Santibáñez de Tera.

"El camino agrícola en su tramo de unión entre Sitrama de Tera y Brime de Urz ya se encuentra abierto al público, aunque faltan unos remates como son el pintado de vías. Del resto del camino solo quedan por terminar cuatro kilómetros, que serán finalizados seguramente la próxima semana", comenta el primer edil de Brime, José Furones.

La extensión que se encuentra aún en obras es la que conecta Brime con Villaferrueña.

La carretera provincial ZA-P-2553, antiguo camino rural, ha sido una vía muy solicitada por la zona. "Llevo entre 14 y 15 años reclamando esta rehabilitación y ahora me alegra ver por terminadas parte de las mejoras", afirma Furones, quien asegura que la razón por la cuál no se había podido llevar a cabo hasta ahora era económica. "Las administraciones zamoranas, debido al problema de la despoblación, no cuentan con la misma capacidad económica que las de otras provincias del país, por lo que las obras se ven en ocasiones retrasadas", concluye.

La adjudicación de las obras supone 893.500 euros.