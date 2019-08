La campaña de riego del Tera está al 90% y encara la recta final en algunos cultivos

La campaña de riego en la margen derecha del Tera supera estos días el 90% de su capacidad y encara la recta final para algunos cultivos. "No estamos al cien por cien porque en breve se va a picar algún maíz para el forraje y seguramente esta semana o la que viene dejarán de regar el ciclo más corto y de regar ya", señaló el presidente de la mancomunidad de regantes, Lázaro Zarza. El suministro fija ahora un caudal en torno a los 5 o 6 metros cúbicos por segundo, según explicó Zarza. "Ya las noches son más largas y lleva menos riego", añadió.

La suelta de agua del canal principal, desde la presa de Melgar de Tera, se realiza para atender las necesidades del cultivo estrella de la zona, el maíz, que supone un ochenta por ciento de los cultivos de esta mancomunidad.

Son un total de 7.500 hectáreas de cultivo de las que dispone esta comunidad, la mayor producción de maíz, y hay también "muy poca remolacha ya", cultivos de huerta como el pimiento, alfalfa, cebada y trigo y algún barbecho. Esta superficie se reparte en veinticinco términos municipales y unos 5.000 propietarios.

La campaña, iniciada en el mes de abril, se ha desarrollado con "normalidad", según Zarza. Aunque sí ha habido problemas en la zona de Milles de la Polvorosa en que la empresa que estaba ejecutando el arreglo de la carretera entre esta localidad y Mózar rompió la tubería general. "Estuvimos ocho días para reparar la tubería general, pero se solventó porque afortunadamente hubo una tormenta y cayeron cuarenta o cincuenta litros de agua y la verdad es que nos ayudó", indicó el presidente de la mancomunidad.

A lo largo de la campaña se han producido los "inconvenientes de cada campaña, algún sifón que se rompe, alguna arqueta que hay que reparar, alguna acequia que en campaña se cae, pero lo intentamos reparar siempre lo antes posible para evitar problemas a los agricultores y con el fin de dar el mejor servicio a los regantes", añadió. "Éste siempre es nuestro objetivo", puntualizó.

No ha habido problemas, sin embargo, en la red de aspersión con tuberías soterradas. "Este año ha sido mejor que ninguno, según los regantes". Son cinco los municipios que cuentan con este sistema, Villanueva, Bercianos, Santa María, Pueblica y Morales. Hasta el momento el balance de la campaña "es bueno".

Los cultivos de esta zona no se han visto afectados por la sequía, aunque la comunidad de regantes asegura que "eso no significa que despilfarremos el agua, no hemos tenido restricciones pero el agua se gestiona bien", aseguró Zarza.

La comunidad de regantes este año disfruta de una nueva nave en la localidad de Navianos de Valverde con la que además de incrementar su patrimonio tiene un servicio añadido para poder almacenar el material y herramientas de las que dispone. "Hasta ahora lo guardábamos en distintos locales, siempre gracias a favores de la gente".