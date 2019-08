Más de 150 personas salen a la calle en Santovenia contra las macrogranjas

Eva Ponte

Más de 150 personas, vecinos de Santovenia y representantes de distintas plataformas vecinales de las comarcas de Tábara, Toro y Tierra de Campos, se concentraron ayer en la plaza de Santovenia para mostrar su rechazo a la instalación de granjas industriales porcinas en el mundo rural como la proyectada en esta localidad.

"Tábara con la ganadería tradicional, protegiendo el mundo rural"; "sí al pueblo, no a la mierda"; "Cerecinos dice NO a la macro de porcino"; "STOP ganadería industrial porcino"; "la lucha por el territorio es una lucha por la vida de todos y todas", son solo algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles que mostraron en esta concentración para decir "alto y claro que no queremos ni esta explotación de madres, ni las que siguen. Ni aquí ni en los pueblos vecinos. Una instalación porcina de 3.200 madres produce más de 100.000 lechones y da para montar quince granjas de 5.000 cebones. Este es el crecimiento exponencial de la industria porcina", explicó una portavoz de la plataforma vecinal de Santovenia. "El sector porcino piensa que el las zonas rurales de Castilla y León son ideales para su desarrollo puesto que hay muchas hectáreas para fertilizarlas con purines. ¡Ojo con el purín! No es un abono que se pueda utilizar de cualquier manera, necesita un proceso para que sea un buen abono orgánico y no se hace porque es muy costoso", añadió.

En los diferentes discursos y pronunciamientos de la mañana la posición fue clara contra "el lucrativo negocio de las macrogranjas" y advirtieron de los irreversibles daños en el mundo rural.

La plataforma vecinal aprovechó su intervención para condenar los actos vandálicos ocurridos en las últimas semanas en la localidad contra vecinos activistas contra estas granjas industriales. A un vecino, ya jubilado, le han talado más de una treintena de árboles frutales y a otro le han causado desperfectos en el coche.

Ante las discrepancias surgidas en esta localidad ante este asunto ha habido varias llamadas a los vecinos para que se unan a las reivindicaciones y la defensa de su pueblo. El alcalde de Pozoantiguo les explicó que "nosotros nos hemos juntado. Aquí parece que el pueblo está dividido. A mí me gustaría que abrierais los ojos y vierais lo que se os viene encima. Allí nos quieren poner dos macrogranjas y el pueblo se ha juntado. Yo llevo luchando toda la vida", aseguró. "Las multinacionales van engañando a la gente. Siempre ha habido ganaderos, gente que ha sabido llevar todo sin contaminar. Ahora vienen multinacionales que lo único que quieren es llenarnos de mierda los pueblos, quieren enriquecerse a cuenta de nuestros terrenos y van a contaminar nuestra agua para echarnos de los pueblos", añadió y pidió a los vecinos de Santovenia la unión "os dejéis convencer, que las grandes empresas, a los que estáis apoyando, lo único que van a hacer es que cuando tengan naves grandes os van a dejar de lado". Y concluyó con el gripo de "el pueblo unido, jamás será vencido".

También intervino José Regueras, representante de las asociaciones contra la instalación de las macrogranjas, quien puntualizó que "estamos aquí para defender a los agricultores y ganaderos de estos pueblos porque son los que los han mantenido vivos. Que nadie nos acuse de que estamos en contra de que estos pueblos sigan adelante económicamente porque es todo lo contrario". Y recordó que en la provincia en 1990 30.000 familias que vivían de la ganadería porcina, que daba "trabajo, dignidad a esas familias". Mientras que hoy en día "la situación que son unas 600 explotaciones, en un 90 por ciento grandes explotaciones, que emplean a mil personas, para generar más de 600.000 animales. El objetivo es duplicarlo de aquí a unos años. Lo duplicarán y habrán arrasado con todo lo que queda de vida en toda la comarca. Esto es seguro. Lo que quieren es que desaparezcamos, porque necesitan la tierra como vertedero de basura y el agua para esos animales. Que no nos digan que están luchando contra la despoblación cuando están haciendo todo para que nos vayamos".

Un vecino de Carbajales se dirigió a los presentes para animar también a la unión. "En este pueblo hay que ayudar a la gente que está trabajando día tras día por crear un ambiente sano, un ambiente sostenible, una agricultura de calidad".