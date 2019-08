Los animalistas piden cambiar el 'Toro Enmaromado' de Benavente por un carretón

Añade que tampoco resulta válido invocar la tradición para justificar el mantenimiento de espectáculos de, porque, como ha dicho elen una reciente sentencia de 30 de abril de 2018, en relación con elpara justificar el mantenimiento de "ritos" contrarios a la sensibilidad social.

Respuesta del Ayuntamiento de Benavente

El consistorio benaventano ha salido al paso de las críticas asegurando que tanto el Ayuntamiento como los ciudadanos "en ningún momento maltratan a los toros que corren sus calles". "Muy al contrario", puntualizan, "durante las fiestas del Toro Enmaromado, el astado es el rey de nuestra fiesta y por ello se le trata con el cuidado, respeto y devoción que un animal merece, es decir, se le cuida, protege y se le respeta de principio a fin".

En la misma línea, apelan a la "responsabilidad y herencia" de mantener el festejo. "Un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin porvenir y Benavente es un pueblo con un gran pasado pero con mejor futuro", defienden.

"Ya, algo que nosotros si hemos hecho siempre con el sentir, ideas y pensamientos del colectivo antitaurino, aunque no compartamos su pensamiento y ellos pretendan imponernos el suyo. No somos partidarios de las pretendidasa imponer a todo el mundo. A pesar de ello, les respetamos, pero una vez más les exigimos, respeto por aquellos como nosotros que pensamos distinto a ellos, que cumplimos la ley en la celebración de nuestros actos y que no les faltamos ni nos metemos con ellos", expresan en un comunicado.

Según sus palabras, sienten que la "tradición taurina" forma parte de su ADN colectivo. De ahí que vuelvan a reiterar su apoyo al Toro Enmaromado de Benavente: "Queremos dejar claro de forma pública que defendemos y defenderemos nuestro festejo con uñas y dientes, que seguiremos exigiendo que nos respeten igual que nosotros respetamos, por ello pedimos a esta asociación que deje de utilizar de forma capciosa el buen nombre y la imagen de Benavente para difamar y engañar a la opinión pública con mentiras sobre nuestras fiestas, cultura y tradiciones".