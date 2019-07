"La idea de colaborar en Morales, donde nací, me sedujo, más bien me enamoró"

Con una larga trayectoria en el mundo de las artes tras sus espaldas, Miguel Ángel Villarino, artista de Morales del Rey, está inmerso en varios proyectos locales, comarcales y provinciales junto la Asociación Cultural sin ánimo de lucro que preside, Ars Eria. En la actualidad, la asociación está dando las primeras pinceladas de lo que será un nuevo proyecto artístico a nivel internacional celebrado en Zamora.

„Morales del Rey ha tenido la oportunidad esta pasada semana de contar en un encuentro con la presencia de cuatro artistas internacionales. ¿Cuál es el objetivo que persiguen estas reuniones?

„El propósito es iniciar un proyecto de Residencia para artistas internacionales y ofrecerles un espacio para trabajar durante un tiempo determinado. Este primer año, con pocos medios y mucha ilusión, hemos invitado al mejicano Carlos Vidal, a la portuguesa Alexandra Barbosa y a la española Elena Martí Zaro, así como a Carlos Olías. Carlos Vidal, que acaba de regresar de Méjico, es un pintor con un gran número de exposiciones internacionales a sus espaldas, con numerosos premios de pintura detrás; Alexandra Barbosa, es una magnífica xilógrafa y diseñadora portuguesa y Elena Martí Zaro, además de pintora, es una buena grabadora, becada en la Academia Española de Roma. Este encuentro es el germen de un proyecto futuro de encuentros en Zamora.

„¿Cuándo podría ver este proyecto la luz y qué tienen previsto hacer en concreto?

„Bueno, diciéndolo de forma humilde, ya ha visto la luz. Ya hemos dado el paso. Es verdad que nos hubiera gustado que acudieran más artistas, pero no teníamos, todavía, medios suficientes. Esperamos y creemos que en futuras ediciones acudan más artistas y que estos encuentros y residencias entren en los circuitos artísticos internacionales de estas actividades, bien en Morales del Rey, bien en Zamora capital, donde ya estamos teniendo conversaciones para realizar este tipo de proyectos. A partir de ahora los pasos a seguir son varios, siendo el primero de ellos la financiación, destinada a alojar a los artistas y proporcionarles material para trabajar, como se hace en otros países y en otros encuentros.

„Habla en plural, porque usted no está solo en el desarrollo de estos proyectos, sino que preside una asociación cultural sin ánimo de lucro. ¿Qué es, cómo nace y quiénes integran Ars Eria?

„Ars Eria, como bien dice, es una asociación sin ánimo de lucro. Nace en el año 2017 tras recibir personalmente una llamada de la anterior alcaldesa de Morales del Rey, Elsina Fernández, quién me felicita por un premio recibido y me invita a dar ideas para una futura sala de exposiciones que se va a abrir en la antigua fragua del pueblo, ahora reformada. Visité la fragua y este me pareció un espacio interesante, al igual que el apoyo de la corporación para futuros proyectos. A partir de ahí surgió todo esto.

„¿Cómo continuó?

Llamé a artistas amigos que, generosamente, acudieron a mi solicitud y que aportaron sus obras para exposiciones y talleres, además de animarse a participar en el proyecto. La idea de colaborar en Morales, donde nací, me sedujo, más bien me enamoró y desde entonces estamos trabajando continuamente en la asociación. El ámbito de trabajo es la provincia de Zamora, aunque mantenemos contactos y trabajos con artistas y asociaciones tanto nacionales como internacionales, que colaboran o colaborarán en el futuro con nosotros. El objetivo de Ars Eria es acercar el arte contemporáneo a estas poblaciones mediante exposiciones, talleres o encuentros y generar riqueza en el ámbito de trabajo donde se mueve, según las propuestas de la UNESCO y la Economía Naranja. Los proyectos se financian con el trabajo desinteresado de los socios y con la generosidad de Don José Folgado, mecenas de la asociación, la Fundación Caja Rural de Zamora y los ayuntamientos donde se imparten talleres para niños.

„Algunos de estos talleres se imparten actualmente en el Centro Cívico de Benavente junto con el apoyo de la concejalía de Educación. Como profesional, ¿cree que podría salir de ellos algún futuro artista?

„Los menores que participan en estos talleres muestran creatividad y ganas de aprender. Además, son valientes a la hora de generar propuestas y se divierten con lo que hacen. Consideraría que en la comarca puede haber futuros artistas en ciernes en este tipo de clases.

„¿Qué otras actividades desarrollará Ars Eria este verano?

„Además de los talleres antes indicados, habrá otros talleres para niños en las poblaciones de Villanázar, Mózar y Vecilla de Trasmonte los días 1 y 2 de agosto y en Castroverde de Campos y San Cristóbal de Entreviñas los días 13 y 14 de agosto. El día 4 de agosto inauguraremos la muesra de la II Convocatoria Internacional de Mail Art o arte en una postal. El día 17 de ese mismo mes se celebrará un concurso de pintura al aire libre, así como la inauguración de una nueva exposición.

„¿Quién podrá participar en el certamen de pintura al aire libre, se realizará como el de Benavente?

„Sí, es una convocatoria abierta, por lo que pueden participar todos los artistas y aficionados que lo deseen, sin importar su procedencia. Solo se necesita coger el caballete, el soporte y la caja de material. A finales de mes haremos la convocatoria oficial.

„También realizarán un taller de Land Art.

„Sí, próximamente, los días 26, 27 y 28 de julio, y una segunda instalación en el Dolmen del Tesoro, en Morales. El taller de Land Art será impartido, por tercer año, por Carlos de Gredos, artista de reconocido prestigio internacional en este campo. Será abierto y gratuito para todo el que quiera participar. Comenzará el día 26 a las 20 horas, en el Dolmen y continuará las mañanas del sábado y del domingo. Carmen Madreñarroja será la invitada para trabajar en el Dolmen, con su obra "Piedras antiguas como el mundo/guardianes del tesoro".