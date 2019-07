La juez desestima el recurso de una empresa por la orden de vallado de un solar

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente ha desestimado el recurso presentado por la empresa Gran Rúa S.L. contra el Ayuntamiento de Benavente por las multas coercitivas de 365 euros impuestas por no cumplir en tiempo la orden de ejecución de vallado de un solar en la calle Corta.

La empresa recurrió alegando que las multas eran nulas de pleno derecho y debían de ser revocadas y planteó cinco alegaciones concretas, entre ellas la presunta imposición del Ayuntamiento de la tipología de vallado, que calificó de discrecional y arbitraria, lo que habría sido motivo de desviación de poder.

La magistrada las ha rechazado todas una por una y ha confirmado que la actuación municipal fue ajustada a derecho al igual que la imposición de las dos multas coercitivas por desoír las órdenes de ejecución municipal.

Precisa la juez que la empresa recurrente tuvo conocimiento en todo momento de las actuaciones municipales, incluyendo la imposición de las multas coercitivas, y no recurrió ninguna de las decisiones municipales, "por lo que el recurso a las multas coercitivas por el no cumplimiento de la orden de ejecución desde luego no es el lugar adecuado para impugnar las condiciones impuestas".

El Ayuntamiento estableció que el cerramiento debía de armonizar con el entorno urbano donde se ubica el solar realizando al menos en fábrica de ladrillo enfoscada y pintada en color acorde a su entorno y con una puerta de acceso para el mantenimiento del solar. El cerramiento realizado fue la colocación de unas chapas de color anaranjado/ocre con una puerta, que no es el que se recoge en la orden de ejecución.

Concede la juez en que el PGOUB no se contienen las características de vallado "como tampoco se contienen todas y cada una de las circunstancias constructivas de los edificios". "Si el recurrente no estaba de acuerdo con las condiciones de vallado debió recurrirlas en tiempo y forma", dice la magistrada que rechaza que el Ayuntamiento actuará con desviación de poder. La sentencia, que impone las costas a la empresa, es firme.