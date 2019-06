La Banda de Música Maestro Lupi abre los conciertos del verano con su actuación en Santa María

La Banda de Música Maestro Lupi inauguró ayer los conciertos del verano con un concierto al aire libre en la Plaza de Santa María. En esta ocasión, el público pudo disfrutar de un variado repertorio que abrió con la conocida "Queen of the Dolomites" de Jacob de Haan y la Banda Sonora Original de la película "Memorias de África". También otras piezas como "Ciencia y Arte" o "Montañas del Fuego", de Markus Götz. No faltó también la interpretación de "Memoria de Gallaecia" una de las obras que la banda benaventana deberá interpretar en el Certamen Gallego de Bandas de Música en el que participará en noviembre.