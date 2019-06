Los cartones se acumularon en la calle estas fiestas pese al Bando Municipal

Comerciantes y vecinos de la zona centro de la ciudad no parecieron tener en cuenta la petición de colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente, que al inicio de las fiestas del Toro Enmaromado solicitó la colaboración general a través de un Bando Municipal para no depositar cartones ni cajas en las calles al no haber servicio de recogida durante la semana. En la calle Progreso las cajas de cartón formaban una pequeña montaña el viernes por la tarde.