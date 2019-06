El pleno sobre la organización del Ayuntamiento, el 5 de julio

Comienza esta semana "la recta final", según explicó el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, para la conformación del gobierno municipal, que dependerá del acuerdo conjunto tanto por parte del Partido Socialistas como de Izquierda Unida. sobre todo, sobre todo se intentará alcanzar acuerdos de carácter programático "y, si es así, conformar el gobierno de todas las concejalías según ese acuerdo si se produce finalmente", puntualizó el primer edil.

La organización del equipo de Gobierno no diferirá mucho del mandato que acaba de finalizar puesto que la intención es la de que "prácticamente todos los concejales van a repetir sus concejalías, aunque lo tendremos que determinar finalmente esta semana", añadió. "Lo cierto es que tendremos que conformarlo cuanto antes". Aunque no está fijado oficialmente la previsión es que el pleno para la constitución de los órganos del Ayuntamiento de Benavente se celebre el próximo viernes día 5 de julio. "Espero, confío y deseo que sea así. Creo que seremos capaces de organizarlo y, en principio, no va a haber ningún tipo de problema", señaló Huerga.

Según este planteamiento los nuevos concejales socialistas, José Mariño y Sandra Mariño, podrían pasar a ocupar las concejalías de los anteriores ediles de Izquierda Unida, la de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana y la de Turismo, Ferias, Mercados, Consumo y Juventud aunque no la Alcaldía no descarta cambios. "La idea es que debemos conformar el reparto de concejalías. Y habrá algún cambio, si lo hay, creo que será para hacerlo mejor o no cargar demasiado a la gente y será para redundar en beneficio del funcionamiento del Ayuntamiento", puntualizó el alcalde.

Lo que sí parece más definida es la continuidad de la Concejalía de Promoción de la Actividad Económica y del Empleo que seguirá encabezando el alcalde.

"Es probable que continúe porque ahora tiene sentido existiendo un proyecto de reindustrialización , un proyecto que llevar a cabo. Queríamos lanzar la reindustrialización desde una concejalía que creo que es trasversal y trabaja con todas las concejalías. Es llevar la iniciativa de todas las cuestiones relacionadas con la promoción económica de la ciudad y el empleo".

El planteamiento es que se conforme como en el anterior mandato, de modo que habrá nueve concejalías pero solo ocho comisiones. El área de Promoción de la Actividad Económica y del Empleo no tendrá una comisión informativa específica, "Al final lo que pretendía ejemplarizar es que todos debíamos reactivar la economía municipal y lo hemos conseguido en una primera parte con ese plan de reindustrialización y ahora lo que toca es su puesta en marcha".

La formación de los grupos municipales es un paso más ene l trámite de constitución del nuevo Ayuntamiento, y se estudia la fórmula de proporcionalidad.