Silencio y muestras de dolor en el chupinazo de las fiestas por la muerte de Domínguez

Benavente está de luto. El arranque de las Fiestas del Toro de este año ha venido acompañado de un profundo dolor en el tradicional acto del chupinazo en la plaza mayor de Benavente. Han sido innumerables los gestos de cariño hacia familiares y amigos de Santiago Domínguez, un habitual colaborador de las fiestas y durante casi veinte años uno de los operarios de la plaza de toros que perdía la vida por un desafortunado incidente ocurrido en la tarde del domingo al inicio del concurso de cortes, tras ser corneado por el primero de los astados de este certamen.

Las peñas oficiales y no oficiales, las asociaciones taurinas y los vecinos en particular mostraron su respeto hacia Santi, en un conmovedor acto en el que el silencio fue protagonista. La plaza mayor fue albergando a las distintas peñas del toro, que esta vez acudieron en silencio al acto inaugural de los festejos. Conmovidos por lo ocurrido tan solo un día antes, los peñistas mostraron su dolor a lo largo del acto y fueron numerosos los gestos que se sucedieron en recuerdo del torilero.

En esta ocasión las banderas de las peñas oficiales no subieron a los balcones del Ayuntamiento, sí lo hizo la de la Peña San Isidro, puesto que precisamente era habitual ver a Santi portando la bandera de esta peña durante años. El resto de banderas se dispusieron en la Plaza, luciendo crespones negros. También se unieron a este simbólico acto los abanderados de las asociaciones taurinas como Charamandanga, Gente del Toro y Asociación Benaventana del Toro Enmaromado. Las peñas no oficiales se sumaron al dolor de la plaza y banderas como la de la Peña Manhattan o No Te Embales se sumaron al acto.

Un emocionado alcalde salió al balcón central del Ayuntamiento de la Plaza Mayor para pronunciar el discurso inaugural de las fiestas con un mensaje de recuerdo a Santi. "Debemos honrarles. Vamos a honrarle como sabemos. Ayer perdimos a un peñista, a un benaventano, a una persona humilde, extraordinaria, a una persona bandera, absolutamente bandera. Santiago era humilde, trabajador, colaborador y, sobre todo, una buena persona. Por él y por todos los que no pueden estar en estas fiestas tenemos que seguir adelante", explicó el alcalde quien se dirigió a la Peña San Isidro en su discurso.

Y continuó diciendo "un pueblo no se mide por el número de personas por el número de gente que hay en esta plaza, sino por salir de sus adversidades. Por Santi, vamos a hacer de estas fiestas las mejores fiestas de España".

Siguió después un emocionante minuto de silencio en el que la Banda Maestro Lupi interpretó "Getsemaní" de Ricardo Dorando, mientras se dejaron ver rostros de dolor y mucha emoción.

Al término del acto, una conmovida concejala de Fiestas, Patricia Martín, explicó que la intención del equipo de Gobierno es proponer a la corporación para su aprobación en pleno que la plaza de toros de Benavente lleve el nombre de Santiago Domínguez, a modo de reconocimiento.

Hoy los benaventanos recibirán al toro protagonista de la carrera del mañana, "Patriarca", aunque se suspende el espectáculo del Gran Prix previsto en la Plaza de Toros. Por la noche, habrá música y fuegos.