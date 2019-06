José Manuel Mulero expone dos obras en una muestra colectiva en Nueva York

El pintor benaventano Jose Manuel Mulero expondrá en Nueva York dos de sus obras en el marco de una muestra colectiva titulada "Creando desde la fuente", en la que participan artistas hispano hablantes de varios países, como México, España, Argentina, Colombia y Perú entre otros.

Las obras de Mulero podrán verse en la Sala Francisco Requena de la calle 145 de la capital newyorquina del 28 de junio al 13 de julio. El día 29 tendrá lugar un acto de presentación con un cocktail. José Manuel Mulero (Benavente, 1961) es un pintor autodidacta con titulación en arquitectura técnica que ejerció hasta el golpe de la crisis de la construcción en septiembre de 2009. Lleva pintando desde 1983 y ha expuesto en la sala de exposiciones de Benavente Caja de Ahorros Provincial de Zamora en marzo de 1985, época en la que pintaba "un surrealismo metafísico al óleo".

"Hoy he evolucionado desde aquellos años hacia una abstracción matérica informal y hasta ahora no me he abierto al mundo artístico debido a mi trabajo técnico", explica.

En la muestra concurren, junto a Mulero, una veintena de artistas españoles (dos más) y de países de centroamérica y sudamérica. La muestra tiene lugar en el Comisionado Dominicano de Cultura de Manhattan.

Jose Manuel Mulero colabora actualmente con una galería de arte internacional. Las obras que expone en esta muestra colectiva el artista benaventano se titulan "Introspección de un sentimiento" y "Es convulsa la belleza".