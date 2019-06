El comité de Alcoa reta al Gobierno a aclarar que no apoya a la empresa

Los 13 miembros del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en Avilés cubrieron ayer la cuarta etapa de la "Marcha del Aluminio" en Benavente procedentes de Cimanes de la Vega (León). Respaldados por cerca de 70 familiares y compañeros reclamaron un inversor que garantice la pervivencia de la actividad y de toda la plantilla de la fábrica avilesina.

El presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez, retó al Gobierno a aclarar que no apoya ninguna de las soluciones provisionales planteadas. Gómez explicó que con esta movilización "estamos pidiendo una solución para las fábricas. No la tenemos. Estamos viendo cómo el Gobierno, cómo las autonomías intentan vendernos que hay una solución factible y es mentira. Hay una solución tan solo momentánea y no parece que para toda la plantilla y por lo tanto no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Les llamamos a que nos inviten a una reunión que tenemos pendiente y que nos expliquen si el Gobierno central y los autonómicos avalan lo que está haciendo Alcoa", dijo en Benavente.

El comité de empresa inició las protestas en octubre del año, hace ocho meses y medio "y no hemos conseguido nada. Solamente mentiras de un Gobierno que dijo que iba a resolver los costes eléctricos en este país para los industriales, que ha dicho que iba a sacar un estatuto para los intensivos, que ha dicho que iba a tener una subasta eléctrica, y al final no hay nada para nosotros, y parece que se nos va a vender sin saber cuál es nuestro futuro y probablemente liquidando gran parte de la plantilla", alegó.

Los participantes llegaron a Benavente poco antes de las tres de la tarde por la carretera N-630 y tras hacer un alto en San Cristóbal de Entreviñas. Una jornada soleada e incluso calurosa ayudó a los caminantes, que pasaron la tarde en la ciudad y pernoctaron en varios hoteles.

La marcha estará de nuevo activa a primera hora de la mañana de hoy. Se dirigirá por la autovía A-6 hasta Villalpando, donde el comité de empresa prevé llegar a las tres de la tarde. Por delante les quedan otras seis etapas. Prevén llegar a Madrid el día 14 de junio, jornada en la que han convocado una manifestación para exigir al Gobierno un compromiso que garantice que un inversor mantiene la actividad y la plantilla.