Manganeses y Santovenia, del PP

J. A. G.

La normalidad fue la tónica de la jornada en la toma de posesión de las nuevas corporaciones en todo el partido judicial benaventano. En la comarca solo había tres ayuntamientos pendientes del resultado de posibles pactos, y uno de ellos, Morales de Rey, se resolvió con antelación después de que el concejal de la Unión del Pueblo Leonés y ya alcalde de Vecilla de la Polvorosa, César Mayo Ríos, diese su respaldo al Partido Independiente de Morales y Vecilla en detrimento de Ahora Decide. En Morales el Pleno discurrió con normalidad institucional y la hasta ahora alcaldesa Elsina Fernández entregó el bastón de mando con un beso a la nueva alcaldesa, María Consuelo Posado Folgado.

El concejal de UPL explicó a este periódico el viernes que su elección había tenido en cuenta la preferencia mayoritaria de los vecinos, que dieron casi 50 votos más al PIMV que a Ahora Decide.

En Manganeses de la Polvorosa, hasta ahora en manos del PSOE y de Pedro Prieto con apoyo de UPL, pasa a ser gobernada por el Partido Popular. Antonio Ferrero será el nuevo alcalde después de que el edil de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Alberto Blanco, se votase a sí mismo. La lista más votada era la del PP y fue la proclamada. En Santovenia, con la misma situación, también gobernará el PP. El concejal de UPL, Jesús Cuadrado, no había recogido el acta. En la misma sesión de investidura, al no poder votar, telefoneó con el altavoz puesto al presidente de UPL Pedro Gallego, que le explicó que le había recogido el acta y le había telefoneado sin éxito durante toda la semana para entregársela. Cuadrado no pudo votar y la lista más votada, la del Partido Popular, dio de nuevo la Alcaldía a Juan Ignacio Ramos.