La gobernabilidad de Manganeses y de Santovenia, en el aire, se despejará hoy

Todos los ayuntamientos de la comarca se conformarán hoy con certidumbre, incluyendo el de Santa Colomba de las Monjas, donde una lista vecinal ha asumido la gestión del Consistorio en sustitución de la lista de paracaidistas del PSOE. Todos menos dos: Santovenia y Manganeses de la Polvorosa. En el primero PP y PSOE están empatados a concejales. UPL tiene un concejal que podría decidir quién gobierna, pero ayer no había recogido el acta de edil, que está en manos del presidente del partido. Jesús Cuadrado, el edil de UPL, informó hace semanas que no apoyaría ninguna candidatura y que previsiblemente no se votaría ni a sí mismo para evitar maniobras políticas. En Manganeses de la Polvorosa, PP y PSOE están empatados a tres concejales, pero ninguna de las dos formaciones ha llegado a acuerdo alguno con el edil de UPL, Luis Alberto Blanco, que podría votarse a sí mismo. En caso de empate a concejales la lista más votada sería, el PP en los dos casos, gobernaría.