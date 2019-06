La mitad de los perros recogidos en la perrera vuelven con sus propietarios

La Concejalía de Sanidad ha informado en comisión de las actuaciones llevadas a cabo en los meses de abril y mayo en el Centro Municipal de Recogida de Animales Abandonados, la perrera municipal. En total se han recogido 24 perros. El principal objetivo, cuando se recoge un nuevo animal, es localizar a su dueño para que lo recupere, no obstante, si una vez transcurrido el plazo legal de 20 días, no es posible lograrlo, los animales pueden ser cedidos a otras personas que estén interesadas en adoptarlos.

De los animales recogidos, salieron un total de 17. Trece de ellos fueron devueltos a sus dueños, lo que supone el 54% de los animales recogidos; uno más salió con destino a otras protectoras; mientras que dos más fuero adoptados por nuevos propietarios. Además hay que contabilizar una baja por muerte de una animal recogido por la protectora herido.

El centro cuenta con la asistencia de un veterinario, tal como indica la normativa, que ha elaborado un programa sanitario completo y es responsable de su aplicación. Dentro de este programa se incluyen desparasitaciones con actuaciones periódicas, vacunaciones, control de plagas o la identificación de todos los animales mediante implantación de microchip, de forma que se pueda hacer un seguimiento posterior del animal.

Por otro lado, los datos relacionados con los Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) ponen de manifiesto que en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (Siacyl) hay registrados un total de 113 animales, que pertenecen a un total de 102 propietarios. Mientras que el número de licencias municipales para la tenencia y conducción de PPP vigentes es de 96.

Estos datos ponen de manifiesto, una vez más, la existencia de al manos 17 perros potencialmente peligrosos registrados en el Siacyl que no cuentan con la necesaria licencia municipal. La cifra, no obstante, podría variar y ser inferior, ya que en algunos casos el propietario puede haberse deshecho del animal y no haberlo comunicado al Siacyl. Pero también puede darse el caso contrario, que exista algún perro que no esté incluido en la base de datos del Siacyl.