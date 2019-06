La asamblea de Izquierda Unida garantiza "la proclamación del candidato socialista"

La agrupación de Izquierda Unida de Benavente celebró en la noche del viernes su asamblea local para analizar los resultados electorales y plantear su estrategia de cara al próximo mandato. El coordinador de la agrupación, único candidato de la coalición que ha logrado representación en la próxima corporación municipal, Manuel Burón, asegura que "garantizamos gobierno de izquierdas y proclamación del candidato socialista, en la jornada de investidura del próximo día 15". Ha preferido, no obstante, no realizar más declaraciones al respecto ni pronunciarse cuál ha sido la decisión de la asamblea sobre si entrar o no a formar parte del gobierno municipal como ha hecho IU en el actual mandato que ahora finaliza. Burón asegura que los pormenores se explicarán una vez pasado el pleno de investidura.