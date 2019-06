La falta de secretario paraliza la gestión de la Mancomunidad de la ETAP del Tera

Finaliza el mandato municipal y con ello el de la Mancomunidad ETAP Benavente y los Valles y que tiene por delante dos retos pendientes. El más "urgente", según explicó el actual presidente de la mancomunidad de abastecimiento desde el Tera, el alcalde en funciones de Fresno de la Polvorosa, Pablo Moro, el nombramiento de un nuevo secretario. Desde que la candidata a la Alcaldía de Benavente por el PP, Beatriz Asensio, renunciara al cargo por incompatibilidad la mancomunidad está paralizada con carácter administrativo. No es la primera vez que pasa por una situación similar, aunque el presidente espera que pueda resolverse cuanto antes puesto que en 2016 ya logró desbloquearse una situación que llevaba arrastrándose durante tres años por parte de este organismo.

Desde la presidencia se ha remitido por email un requerimiento a cada uno de los ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad con el fin de lograr recabar el interés de alguno de los secretarios de estas entidades locales. "Lo cierto es que ninguno ha contestado", señaló Moro.

La falta de secretario no es algo baladí puesto que según advierte Moro "hay que seguir pagando las facturas".

En este sentido también se pronuncia el vicepresidente de la mancomunidad y alcalde en funciones de Benavente, Luciano Huerga, quien explica que "si no tenemos el técnico habilitado nacional, no se van a poder tramitar esas facturas a los municipios. Acuaes sí las manda a la mancomunidad pero sin técnico no se pueden remitir a los ayuntamientos que conformamos la mancomunidad. Eso origina problemas. Ya este segundo trimestre se genera la factura anterior. Conociendo las dificultades para cubrir esta plaza, el plazo se podría prolongar demasiado"

Otro de los retos es la reforma estatutaria, que se lleva demorando varios años y que en la última asamblea celebrada quedó patente el interés de realizar cambios para adaptar estas normas de funcionamiento al día a día de la mancomunidad. En febrero, fecha en que se celebró esa asamblea, se planteó la creación de n grupo de trabajo con el fin de debatir los cambios a introducir en estos estatutos, para trasladarlos más tarde al consejo directivo antes de exponerlo en asamblea.

Entre los cambios propuestos por distintos municipios que integran la mancomunidad está la formación de la asamblea de concejales y la representación de cada municipio, que hoy en día tiene en cuenta un criterio poblacional. Todos los municipios cuentan con un representante, pero los que tengan más de 1.000 habitantes tiene dos; los municipios con más de 5.000 habitantes, tienen un máximo de tres y los que superan los 15.000 habitantes, tienen cuatro. Se plantea la posibilidad de repartir esa representación atendiendo a los criterios del consumo de agua, puesto que se ha llegado a dar el caso de que municipios que nunca habían estado conectados a la red han llegado a ostentar la presidencia de esta mancomunidad.

El cambio de estatutos depende también del nombramiento del secretario. Para la conformación de los nuevos cargos probablemente tendrán que recurrir a asistencia a municipios de la Diputación.