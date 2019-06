Detenidas dos personas en Alicante por chantajear a una menor de la comarca

La Guardia Civil de Zamora ha procedido a la detención e investigación de dos personas en la provincia de Alicante, como supuestos autores de un delito contra la intimidad y derecho a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, delito de descubrimiento y revelación de secretos, lo que comunmente se denomina "sexting".

Ambas detenciones se han producido debido a la interposición una denuncia por extorsión de la que es victima una menor de 13 años de edad, residente la comarca de Benavente.

La adolescente estaba siendo objeto de un chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes íntimas y de carácter sexual. La víctima era extorsionada o chantajeada, con la amenaza de hacer llegar las imágenes a otras personas o subirlas a redes sociales. Estas imágenes habían sido enviadas previamente por la menor al supuesto extorsionador.

La presunta extorsión estaba afectando también a la familia de la víctima, donde alguno de sus miembros, estaban siendo también chantajeados para evitar la publicación de citadas fotografías.

Iniciada la investigación y con el resultado de las pruebas obtenidas, componentes del Área de Investigación de Benavente y de la UOPJ de la Comandancia, se desplazaron hasta la localidad de Alicante, donde tras realizar un registro en un domicilio, se procedió a la detención de una persona mayor de edad y la investigación de un menor, como supuestos autores de los delitos referidos.

En el registro fuero incautados varios medios informáticos, los cuales, junto a las diligencias y detenido, fueron puestos a disposición del Juzgado correspondiente.

A raíz de lo ocurrido en este caso, la Guardia Civil recomienda la máxima precaución en el uso de información personal en las redes sociales. Así aconseja no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos; no mandar imágenes a personas que no conozcas, hay muchos perfiles falsos. No aceptar regalos ni acudir a citas; tener cuidado con las aplicaciones que nos instalamos. También recomienda desconectar la geolocalización, porque podrán localizarte si publicas fotos. Del mismo modo incide en el consejo de no mandar imágenes sexuales porque, tu pareja de hoy, mañana puede no serlo. Y, desde luego, no publicar imágenes sin consentimiento. En caso de necesitar, ayuda siempre hay alguien que te puede ayudar, padres, profesores, servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, concluye.