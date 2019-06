La paradoja de Izquierda Unida

Nadie que haya seguido la intrahistoria política de Benavente desconoce que las siglas de Izquierda Unida están ligadas estrechamente a la trayectoria de Manuel Burón. Podría decirse que, en las últimas dos décadas, tanto monta IU como Burón y viceversa. Para bien o para mal, con más acierto unas veces que otras, ambos han crecido hasta alcanzar la aspiración de cualquier formación, llegar al Gobierno. Es cierto que, a diferencia de Guarido en Zamora, IU fue la parte contratante menor hace cuatro años al unirse con el PSOE; pero no es menos cierto que la lealtad del PSOE con Guarido e IU en Zamora ha sido inversamente proporcional a la de IU y Burón con el PSOE de Huerga. Aquella hacía oposición desde el Gobierno. Esta, ha hecho de la lealtad norma de convivencia. Por esto y tras la pérdida de dos ediles el 26 de mayo, IU constató con tristeza ese resabio político que dice que el pez grande se come al pequeño, y que dicta inexorable que el voto útil termina haciendo prescindible a cualquier pequeño David, por muy necesario que fuera otrora. Comprendo la amargura de IU. Especialmente la de sus ediles Nuria Herrero (ha acabado para siempre con la deuda en el mercadillo de la ropa con una entrañable sonrisa) y de Jesús Nieto, un tipo tan valiente como íntegro que ha sido capaz de anteponer el interés general, primero a las exigencias imposibles de los suyos, y luego defendiendo con uñas y palabras la legalidad, esa que dice que todos somos iguales, por si a alguien se le olvida. El voto útil o el pez grande, elija cada cual, se los ha comido sin atender a sus méritos. Nada personal. Así es la política, nada poética; y esa es la paradoja de IU: 20 años de oposición para llegar al Gobierno, no hacerlo mal y casi volver a la casilla de salida. Este es el dilema que ahora tienen ante sí, tanto monta, Manuel Burón como IU.