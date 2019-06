Los gobiernos locales de Morales de Rey, Manganeses y Santovenia, en el aire

Los gobiernos municipales de Morales del Rey, Manganeses de la Polvorosa y Santovenia del Esla, están aún en el aire y dependerán, para constituirse con una mayoría suficiente, de los concejales de la Unión del Pueblo Leonés, llave en los tres municipios.

En Santovenia del Esla, Jesús Cuadrado, de UPL ve difícil que se alcance un acuerdo de Gobierno en la localidad debido al proyecto de la macrogranja que promueve la empresa catalana Batallé, qué a su juicio, ha dividido al pueblo.

El Partido Popular ganó las elecciones en el municipio, pero empató a concejales con el PSOE. Ambas formaciones tienes tres ediles cada uno. El séptimo pertenece a la Unión del Pueblo Leonés. El edil leonesista explicó ayer a este periódico que no ha recibido ningún tipo de llamada ni del PP ni del PSOE, y ha aclarado que, en caso de no hubiera negociaciones de ningún tipo antes de la investidura, él no votaría a ninguna de las dos formaciones ni tampoco se votaría a sí mismo. Cuadrado, que tiene vía libre de la UPL para hacer lo que considere más beneficioso para la localidad, no da por cerrada sin embargo la posibilidad de que se produzca algún tipo de contacto en las dos semanas que aún quedan para la formación de los ayuntamientos.

En Morales del Rey y en Manganeses de la Polvorosa, los contactos de las formaciones empatadas con los concejales de la Unión del Pueblo Leonés, que son llave, ya han comenzado.

César Mayo, candidato de UPL por Vecilla (pedáneo de Morales) ha reclamado la Concejalía de Urbanismo tanto al Partido Independiente de Morales y Vecilla (PIMV), como a Ahora Decide, que ha gobernado la localidad en los últimos cuatro años.

Mayo explicó ayer a este periódico que la candidatura de UPL considera que deber formar parte del Gobierno con un objetivo principal: lograr la construcción de un nuevo cementerio en la localidad. En el actual no caben y a más enterramientos, por lo que en la localidad hay un fuerte debate con este asunto. Los creyentes que no quieren ser incinerados reclaman un camposanto nuevo y se ha dado la circunstancia de que un vecino del pueblo recientemente fallecido dejó prevista la opción de ser enterrado provisionalmente en Benavente hasta que en Vecilla se construyera un nuevo cementerio. César Mayo explicó también que, aunque el respaldo al PIMV o Ahora Decide dependerá también de los acuerdos de programa, la resolución del pacto se producirá a media semana.

En Manganeses de la Polvorosa, donde el concejal de UPL Luis Alberto Blanco García, ya ha gobernado con el PSOE en los últimos cuatro años, también ha habido contactos previos con las dos formaciones empatadas a concejales, PSOE y PP.

Luis Alberto Blanco señaló ayer que su intención pasa por hablar con las dos formaciones, pero aclaró que UPL quiere estar en el Gobierno municipal que salga del acuerdo ostentando la Concejalía de Urbanismo, pero con la delegación total de la competencia por parte de la Alcaldía. Este acuerdo también podría dirimirse antes de que finalice la próxima semana, según explicó.