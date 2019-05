Huerga avisa: "Benavente y Toro han de tener peso en la Diputación"

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, apenas dejó pasar la resaca electoral unas horas para pronunciarse sobre la Diputación Provincial de Zamora como regidor, pero también como secretario general del PSOE benaventano, y para lanzar una dura crítica a formaciones como Ahora Decide, "que un candidato fabricado por la derecha para contener al PSOE ha logrado el propósito de evitar que 157 votos, que hubieran supuesto un diputado más de izquierdas, se quedaran por el camino". Huerga calificó de "fraude a los electores" la presentación de una lista con un candidato que ni siquiera ha hecho campaña en Benavente.

El alcalde también lanzó un aviso a su partido. "Toro y Benavente han hecho los deberes estas elecciones; Toro y Benavente tienen experiencia de gobierno; y Toro y Benavente son las ciudades con mayor número de habitantes que dependen de la Diputación. Lo aclaro para que no quede dudas, no tengo ningún interés en la institución, pero la Diputación no se puede gobernar desde la capital sino desde las localidades más afectadas y con experiencia de Gobierno. En el PSOE los cargos de peso deben de recaer en Toro y en Benavente".