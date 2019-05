"Debemos movilizarnos este domingo para llenar las urnas de votos progresistas"

Luciano Huerga Valbuena (Benavente, 1979) encara la recta final de la campaña con el viento de cola de las encuestas. Por este motivo su principal mensaje, dice, es el de la movilización. En esta entrevista hace un repaso a algunos de los asuntos electorales de actualidad. como los posibles pactos que se abrirán después del domingo.

–Tras conocerse la encuesta de LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA ha pedido usted a su electorado que se movilice. ¿Teme que los resultados que les atribuyen pueda desmovilizar a sus votantes?

–Tememos que la gente de por hecha una victoria clara de nuestro proyecto y que no vaya a votar el próximo domingo, por eso estamos insistiendo en que nada está hecho a día de hoy. Las urnas estarán vacías el próximo domingo y por eso nuestros votantes y simpatizantes progresistas se tienen que concienciar de que hay que movilizarse al máximo porque está en juego el seguir avanzando hacía un mejor futuro con nuestro proyecto sólido y ganador o retroceder si no conseguimos una victoria clara que nos garantice el hacernos con el gobierno municipal.

–La encuesta dibuja dos escenarios de pacto posibles: una reedición del acuerdo con Izquierda Unida, pero también la posibilidad de gobernar con Ciudadanos. ¿A priori tiene preferencias?

–Nuestra prioridad es ganar las elecciones municipales y con el mejor resultado posible. Ahora mismo existe una posibilidad muy real de conseguir la mayoría absoluta y para eso vamos a trabajar explicando nuestro programa y proyecto de gobierno hasta el último segundo de campaña. En caso de no conseguirlo, nuestra prioridad será construir un gobierno progresista con quien comparta el seguir avanzando hacia adelante, con quien comparta el trabajar por el desarrollo de la reindustrialización y el empleo y tenga el interés general y el de la ciudad por encima de cualquier premisa.

–Tras el 26 M cabe la posibilidad de que muchas administraciones queden pendientes de pactos al punto de que se puedan fraguar acuerdos globales. ¿Aceptaría la imposición de pactar con una fuerza política en el caso de que haya una negociación global que afecte a Benavente? ¿Mantendría su independencia? ¿Le parecería lícito moralmente hablando?

–Como alcalde durante estos años siempre he seguido la premisa de que mi ciudad y el bienestar de mis vecinos están y estarán por encima de cualquier posible imposición política que pretendieran imponerme. Cualquiera que me conozca mínimamente sabe que nunca aceptaría imposiciones o injerencias que me impidiesen hacer y conseguir lo mejor para mi ciudad y eso lo saben en mi partido, por eso ese escenario político creo que nunca se me plantearía.

–IU entiende que un pacto de izquierdas es lo mejor que le puede pasar al PSOE, que lo hace mejor cuando está bajo vigilancia. ¿Usted qué opina?

–Pues que comprendo su estrategia política pero que es evidente que el PSOE no necesita que nadie le tutele o le dirija para hacer lo que sabe hacer, gobernar. Otras fuerzas políticas podrán contribuir a avanzar y mejorar Benavente, pero sólo el voto hacía el partido socialista el próximo domingo garantiza ganar y gobernar practicando políticas beneficiosas para todas y todos los benaventanos.

–¿Usted ha hecho bandera del Plan de Reindustrialización y también de la sanidad, entre otras materias? También ha afirmado que la posibilidad de cambios de Gobierno en la Junta y la Diputación serían un espaldarazo para los intereses de Benavente ¿En ese caso qué espera conseguir?

–El próximo domingo existe una oportunidad única e histórica para poder cambiarlo todo pues tras 32 años existe la posibilidad real de que el PSOE se haga con ambas administraciones que han estado bajo gobiernos del PP los últimos 32 años. Si el PSOE gana la Junta y la Diputación podremos revertir las políticas de abandono institucional, discriminación económica y agravios comparativos que hemos estado padeciendo los benaventanos durante más de tres décadas. Y ello, se traduciría en una apuesta decidida por el empleo dotando desde ambas administraciones de más fondos económicos al Plan de Reindustrialización, hasta ahora negados por sus respectivos gobiernos populares. Estoy seguro que nuestras demandas de mejores servicios e infraestructuras en la ciudad, especialmente una mejor sanidad, sería atendidos y veríamos una mayor dotación de medios y especialidades en nuestro Hospital.

–Esta campaña no ha sido especialmente dura en términos de confrontación, lo que se agradece. ¿El PSOE se ha marcado esta estrategia de forma deliberada?

–Nuestra estrategia ha sido sencilla: diseñar y proponer a las benaventanos un programa de gobierno sensato desde el máximo respeto al resto de formaciones. Nosotros siempre hemos apostado por hacer "política con mayúsculas" tendente a proponer y desarrollar soluciones para mejorar la vida de los benaventanos y huir de la confrontación política estéril e improductiva.

–Las encuestas fotografían momentos y su exactitud puede fallar. Si la derecha sumara, ¿cómo vería un tripartito de PP, Ciudadanos y Vox, incluso con otras fuerzas menores. ¿Qué tipo de oposición haría?

–Pues desde el respeto absoluto a la democracia y al juego político sobre la configuración de pactos o alianzas entre formaciones. Siempre realizaría una oposición constructiva para trabajar, proponer y apoyar cualquier medida que fuese buena para Benavente y por el bien de los benaventanos. Tenemos la experiencia de haber sufrido durante cuatro años una oposición desleal e improductiva y les aseguro que no incurriría en ese comportamiento erróneo de intentar torpedear todo lo que pudiera ser bueno para Benavente como han hecho ellos, por ejemplo, con el Plan de Reindustrialización y resto de "cuestiones de Estado".

–Varias de las formaciones políticas llevan en sus programas bajadas fiscales. Lo cierto es que este mandato se han producido bonificaciones y una cierta reducción de la presión fiscal, pero también se ha apostado por agilizar el cobro de la deuda a los morosos y se han activado convenios y otros sensores de control. ¿Qué opinión le merecen estas promesas y cuál será la posición del PSOE en materia fiscal?

–Algunas formaciones políticas cuando saben con certeza que no van a ganar prometen cosas a sabiendas de que no se podrían cumplir, incurriendo en populismos y temeridades, es decir, mintiendo a la gente de forma descarada y obscena. Nosotros hemos bajado impuestos, reducido la deuda de 9,6 millones de euros a 5,4, mejorando los servicios públicos y eso no se puede poner en peligro porque ha sido una gran gestión. Cuando se bajan impuestos, la siguiente medida suele ser la eliminación de servicios aduciendo falta de recursos económicos y nosotros apostamos por prestar más y mejores servicios sin aumentar la presión fiscal en base a una buena gestión económica. Lo hemos hecho ya.

–Su hasta ahora socio de gobierno ha hablado de re-municipalizar servicios públicos, como la ORA o el agua. ¿Cuál es su posición al respecto?

–Es una cuestión que la siguiente Corporación debe analizar de forma seria y rigurosa para ver qué modelo es el más adecuado y beneficioso para el Ayuntamiento. Lo que tengo absolutamente claro es que no se puede tener "vendida la ciudad" mediante una concesión por un canon de 12.000 euros al año. Es una cantidad insuficiente, irrisoria, por la que no dejaría volver a vender mi pueblo.

–En estos cuatro años las obras de abastecimiento, saneamiento y pavimentación han sido muy criticadas por la oposición pese a que son proyecto comprometidos por Aquona en su mayor parte. Ahora el PP promete unificar el pavimento. ¿Qué opina de esta promesa?

–Pues que la coherencia no es el punto fuerte del PP y como no tienen coherencia han perdido toda la credibilidad ante los benaventanos. Las obras eran absolutamente necesarias para la modernización de los servicios (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, luz...) y buenas para la ciudad. Precisamente por eso el PP no quería que se hiciesen y se dedicó a intentar crispar a la población. Ahora todos, especialmente los vecinos afectados, ven que su esfuerzo y paciencia han sido recompensados con unos servicios modernos, de calidad y un cambio de imagen y transformación hacía la modernidad de nuestras calles.