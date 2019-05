"En caso de pactar el alcalde deberá ser el más votado; si perdemos no dimitiré"

Beatriz Asensio Boyano (Benavente, 1983) cree que el próximo Gobierno municipal será fruto de una coalición. Afirma estar dispuesta a dialogar con todos los partidos menos con los que, dice, la han menospreciado. Si pierde, afirma, no renunciará a su acta y hará oposición. En caso de gobernar, el alcalde, considera, debe de ser el más votado.

–Aunque de alguna manera su nombre había llegado a sonar, tal vez su candidatura haya sido la más inesperada . ¿Qué le animó a encabezarla?

–Nunca he ocupado un cargo público, pero sí he estado en el partido, y la política, aunque no soy una profesional de ella, me gusta, me anima y quiero mucho a Benavente. Como buena benaventana me enorgullezco de serlo y entonces sí que me motivaba el poder ser alcaldesa, primera alcaldesa de Benavente. Pero independientemente de la condición de ser mujer sobre todo el poder defender a Benavente.

–La semana pasada usted valoró la encuesta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA como un acicate para seguir trabajando y remontar los resultados. ¿Qué sensaciones tiene en esta recta final de campaña?

–Yo la sensación que percibo en la calle es buena. Estamos haciendo una campaña fuerte, dura. Este sprint final está siendo intenso y la sensación que percibo de la gente es buena. Las encuestas hay que tomarlas con cautela. Las personas que han contestado, no quiere decir que necesariamente mientan, yo las respeto por supuesto, pero yo espero darle la vuelta a los resultados.

–¿Cree usted que la oposición del PP en estos cuatro años está ayudando a su candidatura o por el contrario constituye algún tipo de rémora?

–Hay un ten con ten. O sea, hay partes que puedan ser una carga, pero yo valoró muy positivamente la oposición que ha realizado el Grupo Municipal. Yo lo he seguido y lo he visto, y creo además que la oposición tiene una labor evidentemente mucho más desagradecida que el que gobierna. Pero también ayuda y enriquece para la gestión municipal. También los alcaldes tienen que aceptar las críticas y también enriquecerse de la oposición que los demás grupos realizan. Yo quiero continuar con lo bueno que se ha hecho en Benavente, independientemente del grupo político que lo haya realizado e intentar cambiar por supuesto todo lo que sea perjudicial. Trabajo en la administración, pero trabajo desde el punto de vista técnico. No practico el lado político, lo conozco porque trabajo con ellos, pero a escala de pequeñas poblaciones. En Benavente estamos hablando de otro nivel de política y por eso valoro la experiencia.

–Usted lleva en su programa el Plan de Reindustrialización para Benavente ya aprobado y publicado. Ha sorprendido que el candidato a la Junta haya prometido ahora 10 millones. ¿Mucha gente se ha preguntado por qué no antes y por qué el PP no apostó claramente desde un principio por este proyecto sin titubeos?

–Yo creo que lo que sea bueno para Benavente lo es independientemente de lo que diga un partido de un signo político u otro. Si el día 26 de mayo soy alcaldesa yo por supuesto que lo voy a continuar. Soy de la opinión, y lo veo por mi trabajo, que cada cuatro año los ayuntamientos no pueden paralizarse porque entonces cada vez que cambiara el signo político supondría una vuelta a empezar con todos los proyectos. Los proyectos tienen que continuarse para lo bueno, y evidentemente lo que sea malo pues habrá que cambiarlo. Pero lo que sea bueno continuarlo.

–En todo caso, qué hará usted si es alcaldesa. Seguirá, por ejemplo, defendiendo inversión en San Cristóbal o en Villabrázaro primero hasta que Benavente tenga su proyecto acabado, como hicieron sus compañeros. ¿Esto haría usted?

–No, no. Lo que voy a defender es ante todo a Benavente. Si yo soy alcaldesa de Benavente tengo que defender a Benavente. Y hay que defenderlo independientemente del color tenga que tenga la Diputación Provincial y la administración autonómica. Los que podemos ser alcaldes de nuestros pueblos tenemos que defender siempre lo nuestro, independientemente del color de las administraciones superiores.

–¿Qué sueldo considera usted que debe tener el alcalde de la ciudad? ¿Con qué sueldo estaría usted de acuerdo?

–Para empezar, yo tengo una profesión. Soy funcionaria. Mi plaza en propiedad es Pobladura y La Torre del Valle, pero en régimen de acumulación de funciones tenía la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y Los Valles. He renunciado a este último sueldo. Yo no lo hago por dinero. No quiero ser alcaldesa por percibir, porque realmente, está mal decirlo, pero tengo una buena remuneración laboral. He trabajado, he hecho unas oposiciones y soy funcionaria del grupo A1, y por lo tanto el sueldo va estar por debajo de lo que yo percibo.

–Pero como funcionaria a usted no se le escapa que la Ley de Sostenibilidad aprobada por el exministro Montoro fijó máximos y mínimos salariales para los alcaldes y los concejales de acuerdo con la población del municipio.

–Desde luego yo estoy dispuesta por debajo del máximo que la ley establece. Porque no lo voy a hacer por cuestión salarial. Yo no sabría lo que cobraba el alcalde exactamente, y lo he visto en la web municipal. Es inferior a lo que yo percibo actualmente y estoy dispuesta a cobrar menos.

–¿Cómo ve usted la situación sanitaria local? ¿Cree que el Ayuntamiento debe liderar las reivindicaciones si son necesarias?

–Si considera que hay problemas sanitarios sí. Desde luego si la sanidad es mejorable y el Ayuntamiento considera que hay algún riesgo potencial hacia sus vecinos en materia sanitaria, tendrá que luchar por ello.

–En su programa electoral promete usted una mesa del diálogo social y la modificación del Plan General. Sin embargo, ya hay una mesa constituida con numerosas reuniones y el PGOUB ya ha sido modificado definitivamente. ¿Qué propone?

–El Plan General es un lastre para Benavente y se han realizado modificaciones puntuales. Pero esto lo tomo con cautela porque en materia urbanística los técnicos municipales son los que tienen que decir lo que conviene, aunque la última palabra siempre la tenga la Junta. Con respecto a las mesas hay que contar con todos y hay que evitar la politización. No habiendo mayorías absolutas es preciso contar con todos los grupos. Yo soy una persona a la que le gusta dialogar y no me gustan los golpes en la mesa y por qué sí. Habrá que dialogar y que todos los sectores estén implicados y que se debata porque se trata de temas sensibles para la población.

–Hablemos de pactos. ¿Si la derecha suma defendería una coalición con Vox y Ciudadanos en el Gobierno?

–Pues bueno, yo creo que todos queremos gobernar con la mayoría suficiente, pero la realidad es que en todas las elecciones se está viendo que ya no hay mayorías aplastantes y que el bipartidismo se ha diluido. En Benavente tenemos ocho candidaturas y el voto puede estar muy fragmentado y muy repartido a izquierda y derecha. Yo me abro al diálogo. Pretendo dialogar con personas coherentes y con aquellas que nos ofrezcan la posibilidad de tener un gobierno estable. Dialogaré con cualquier grupo político salvo con los que no me han tomado en consideración y me menosprecian y ridiculizan.

–¿Qué partidos?

–Sin dar nombres, algunos partidos. He visto y leído que me menospreciaban y ridiculizaban. Ya no entro en las redes sociales desde hace días, pero he visto que esto ocurría, y yo pienso que no debemos entrar en ese tipo de juegos, que todos los candidatos de todos los partidos somos igualmente válidos, los de las ocho candidaturas, y nos merecemos todos respeto. Además, los votantes de cada partido creen que su candidato es el mejor. Por lo tanto, hay que respetar, y el que salga alcalde lo será de todos los ciudadanos, no solamente de sus votantes.

–Si fruto de esas negociaciones alguna de estas formaciones exigiera la Alcaldía, ¿cuál sería su posición?

–Si perdemos estaré en la oposición, no voy a dimitir. Y si tengo que pactar pactaré. Pero somos de la opinión de que el alcalde debe de ser el candidato del partido más votado. Si teniendo menos votos alguien exigiera ser alcalde habría que estudiarlo y mucho. Lo lógico es que entre varias formaciones que pactan el alcalde salga de la que más votos tenga.