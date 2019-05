"IU es la garantía de un Gobierno local de izquierdas, tengamos 2 o 3 concejales"

Manuel Burón García (Villanueva del Campo, 1963), candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Benavente recuerda en esta entrevista que tras ocho años haciendo oposición IU ha demostrado que sabe gobernar. Burón cree que las mayorías absolutas no son buenas, apuesta por el diálogo y considera que IU es garantía de un Gobierno de izquierdas por lo qué con un nuevo pacto, el PSOE gobernaría mejor que en solitario. Por ello previene contra un pacto de PSOE y Ciudadanos: si un partido de izquierdas hace política de derechas más pronto que tarde el original prevalecerá sobre la copia, dice.

-La encuesta para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA le otorga un concejal menos que el resultado que obtuvo hace cuatro años. ¿A qué atribuye esa pérdida de votos que le otorga este barómetro?

-Desde IU siempre valoramos la encuesta de La Opinión como tendencia, ya sea favorable o desfavorable. La lógica nos dice que en una coalición el mérito suele llevárselo la cabeza visible, la del grupo mayoritario, pero aún con ese riesgo decidimos formar parte del equipo de gobierno porque es la forma de realizar nuestras propuestas programáticas. E igualmente porque después de ocho años demostrando que sabíamos hacer oposición, teníamos la oportunidad de demostrar que también sabemos gobernar, de otra forma, con trabajo, honradez y honestidad, y sobre todo con sentido común. Ahora presentamos el aval del trabajo realizado. Y con esta experiencia de gobierno sabemos de lo que somos capaces y lo que podemos aportar a Benavente y a los vecinos.

-A partir de los resultados demoscópicos, que abrirían las puertas a un doble pacto posible para el PSOE, con ustedes o con Ciudadanos, IU parece haber cambiado de estrategia. Usted ha reivindicado un Gobierno local de izquierdas y ha dicho que el PSOE lo hace mejor cuando gobierna con ustedes. ¿Habrá un endurecimiento de su discurso deliberado en esta recta final de campaña?

-No, endurecimiento no. Intentar explicar y matizar nuestra postura ante la ambigüedad del PSOE, sí. Entre esas dos posibilidades de formar gobierno deben elegir los benaventanos, si prefieren un gobierno de izquierdas –del que ya tienen la prueba y los resultados, o uno de derechas. Izquierda Unida se arroga parte del mérito, del trabajo realizado y de los logros conseguidos, con lealtad y experiencia y eso es una realidad que está ahí y se puede ver. Nos reafirmamos en que el PSOE gobierna mejor acompañado que en solitario, basta recordar la "experiencia" del 2003 al 2007. También que las mayorías absolutas no son buenas y que lo mejor es el diálogo. Que algo tengan claro los benaventanos, IU es la garantía de un gobierno de izquierda, ya sea con dos o con tres concejales.

-¿Teme que a pesar de la fluidez de la coalición en el mandato, el PSOE pudiera pactar con Cs o que se lo impusieran como moneda de cambio de otros pactos?

Más que temer, sería un error qué a la larga, pagarían. En esa tesitura está la conformación del gobierno de la nación, para el que Pedro Sánchez debiera escuchar la voz de los militantes socialistas que la de los poderes económicos. Si un partido de izquierdas hace política de derechas más pronto que tarde los ciudadanos optarán por el original sobre la copia. Y eso vale para el gobierno de cualquiera de las instituciones. Y si tragaran con esa imposición sería igualmente un error que también pagarían. La Junta y el Ayuntamiento son dos instituciones completamente diferentes. El Ayuntamiento es la más cercana a los vecinos y a sus problemas. La Junta tiene el de toda una extensa comunidad.

-Una parte de su electorado puede haberse sentido decepcionado por estos cuatro años de gestión. ¿Qué le diría para recuperar su apoyo?

-En algún caso hemos tenido la oportunidad de comprobarlo, somos conscientes de lo difícil y complicado que le resulta a la izquierda gobernar para la propia izquierda. Debe ser que como no estamos acostumbrados a "rascar" poder, cuando lo alcanzamos, pensamos que "lo nuestro, lo particular y nuestras cosas" tienen que ser prioritarias?pero por encima de todo, nunca debemos olvidar el bien común y el interés general. Más que pedir recuperar su apoyo les pediría que comparen globalmente nuestra labor de gobierno con la de gobiernos anteriores.

-Buena parte de su programa electoral en diferentes materias constituyen promesas y planteamientos ya puestos en marcha o que estarían en ciernes de ser canalizados por el actual equipo de Gobierno. Se nota una cierta continuidad en algunos asuntos.

-Hemos cumplido, dando participación a los ciudadanos, haciendo un Ayuntamiento más transparente, con acceso al empleo público de forma clara y objetiva bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Poniendo en marcha una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) e iniciando la regularización del personal municipal que nos ha permitido la ley o la funcionarización del Parque de Bomberos. Hemos puesto Benavente en valor y en el mapa con sus atractivos turísticos y potencialidades; hemos sentado las bases de su desarrollo con el Plan de Reindustrialización con el nuevo polígono industrial y logístico "Puerta del Noroeste". Y además, sin subir los impuestos, hemos establecido bonificaciones fiscales para las empresas que creen empleo en el municipio, reducido el IBI y se han incrementado mucho las ayudas destinadas a la emergencia social.

-En otras cuestiones, sin embargo, parece que el discurso de IU adopta un tono más izquierdista. ¿Su idea de re-municipalizar servicios como la ORA sería realmente viable?

-Totalmente, IU apuesta por la progresiva municipalización de los servicios esenciales porque son más baratos, no pagan gastos generales, ni beneficio empresarial, ni IVA. Ya de entrada puede estimarse un ahorro del más del 20%), se protege el derecho constitucional a la igualdad de los ciudadanos al acceso a los empleos públicos y se controla desde lo público el desarrollo de los servicios, apartando a las multinacionales que se han convertido en dueños y señores de casi todos los servicios. El Tribunal de Cuentas ha dicho que las privatizaciones no son más baratas y escapan al control público. La municipalización es más barata. El caso de la ORA y del aparcamiento vence el contrato en 2021 y puede hacerse y daría más beneficios al Ayuntamiento. El caso del agua hoy por hoy, con un contrato en vigor desde hace unos años y por su duración es inviable.

-En los programas de todas las formaciones políticas no es raro encontrar coincidencias, incluso entre formaciones digamos antagónicas. Veo que el PP propone un parking de autocaravanas, algo que ustedes plantearon hace cuatro años. Y también veo que ustedes proponen un parque de calistenia, al igual que el PP. ¿Parece que las promesas son refractarias a la ideología?

Son propuestas para el bienestar de los vecinos y también de los que nos visitan. Son razonables y asumibles por cualquier partido en el gobierno. IU no promete lo que no es capaz de cumplir; quizá defraudemos al no prometer un balneario.

-La Diputación puede pender de un hilo. ¿Ve factible un gobierno diferente al del PP en la institución provincial? De ser así, ¿dónde cree que estaría el punto de inflexión que facilitaría el cambio. En Zamora, en Benavente, en los dos partidos judiciales?

-Lo veo factible y muy necesario un cambio. Después de tantos años de gobiernos del PP con su política caciquil y sectaria es prioritario que entre aire fresco y se levanten las alfombras (y no precisamente la nueva?). Si, los dos partidos, Zamora y creo, en menor medida, también Benavente van a hacer posible ese vuelco, e IU será determinante en el próximo gobierno de la Diputación, no tengo duda.

-¿Por qué los benaventanos deberían votar a Izquierda Unida?

--Votar a IU es el voto más útil, el que garantiza que en Benavente se hagan políticas de izquierda y en interés de los benaventanos. El trabajo realizado es nuestro aval. Y lo hemos hecho con honradez, humildad y sentido común. Las benaventanos nos conocen y saben dónde hemos estado siempre. Y hemos dado muestras de dignidad al no "dejarnos comprar" u obtener la Alcaldía a cualquier precio. Pedimos su apoyo para poder gobernar, gestionar y hacer de Benavente una ciudad acogedora, próspera, moderna y con futuro.