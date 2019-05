"Ni exigí ser alcalde en su día ni lo exigiré ahora; no seremos llave en ningún caso"

Jesús María Saldaña Vallés (Palencia 1949), exalcalde de Benavente, regresa a la liza electoral municipal como candidato de Ciudadanos con el objetivo de revertir la situación económica de la ciudad y la pérdida de población. Cree que el papel de Ciudadanos será mayor que el que le dan las encuestas pero aclara que si Ciudadanos es llave en ningún caso exigirá ser alcalde.

–La encuesta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA le da dos o tres concejales. Usted cree sin embargo que obtendrá un mejor resultado ¿En torno a cuantos ediles se movería Ciudadanos a su juicio?

–Yo no voy a poner techo a la voluntad de los ciudadanos, ni soy adivino. Normalmente la realidad no suele coincidir con lo que cada uno queremos. Aceptaremos deportivamente lo que los benaventanos y la ley electoral nos asignen.

–Le he escuchado decir que su regreso a la política municipal no obedece a una veleidad. ¿Qué le ha movido a ser candidato de nuevo y con Ciudadanos en esta ocasión?

–Benavente está sufriendo una grave crisis con pérdida de población y de actividad económica. A mi juicio el futuro de nuestra ciudad ya no es el que era, y el presente es desalentador. Ya no resultamos atractivos para captar emprendedores y empresas. No me perdonaría no haberme ofrecido a colaborar en la recuperación de la credibilidad y las expectativas que siempre tuvimos. Por otra parte, Ciudadanos me parece la mejor alternativa existente para aunar esfuerzos y dialogar con todos.

–Una cosa parece clara según la demoscopia. El Gobierno municipal de Benavente saldrá de un pacto. ¿Pactaría con la formación mayoritaria que salga de las urnas sea PSOE o PP? ¿Si sumaran, estaría por la labor de formar gobierno con PP y Vox?

–Espero que algún día deje de imperar el bipartidismo, que ya vemos a donde nos ha llevado, y que justifica que hasta experimentados periodistas no contemplen que los electores den una mayoría a otra alternativa diferente a PP o PSOE. Tenemos el derecho a que nos dejen estudiar lo que los ciudadanos nos quieren decir con sus votos el próximo domingo.

–En caso ser llave, ¿exigiría ser alcalde a las formaciones con las que pudiera pactar?

–Ni lo exigí en su día, aunque hayan circulado otras versiones, ni lo exigiré. Tampoco seremos llave en ningún caso, estaremos a cumplir con nuestro cargo, ya sea controlando al gobierno o gobernando, pero nunca obstruyendo ninguna acción beneficiosa y siempre justificando el voto o proponiendo alternativas que consideremos que mejoren las que se hayan planteado.

–Ciudadanos no está programando demasiados actos y tampoco ha repartido un programa electoral oficial en la calle. ¿Presumiendo que muchos votantes del PP y otros votantes potenciales podrían respaldar su candidatura cree que esto es una carencia o una ventaja?

–Es notoria la insignificancia del gasto de nuestra campaña con la de las demás opciones, lo que nos obliga a centrarnos en convencer a personas que sean capaces de transmitir nuestras propuestas. Consideramos que los votantes no pertenecen a ningún partido y esperamos atraer a benaventanos simpatizantes de cualquier signo político.

–De manera resumida: ¿Cuáles son sus principales propuestas si gobierna para los próximos cuatro años?

–Las metas son volver a la senda de crecimiento y rebajar la presión fiscal, nuestros objetivos pretenden revertir las causas de nuestro empobrecimiento. Como dije anteriormente recuperar la credibilidad y las expectativas de crecimiento necesarias para captar inversiones. Asumir las competencias urbanísticas delegadas a los técnicos municipales y contar con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que defina el modelo de ciudad consensuado por todos. También tratar de eliminar la crispación política para mejorar la convivencia y la confianza en las instituciones, y apoyar todas las iniciativas de desarrollo que se generen en nuestra comarca.

–¿En el caso de no entrar en el futuro Gobierno municipal, se mantendría en la oposición o valoraría renunciar a su acta de concejal en algún momento?

–Cuando uno pretende ser útil a su pueblo, no me gustaría ser un estorbo para nadie, depende pues del talante del futuro Gobierno Municipal. Ya sufrí una etapa en que se rechazaban todas las soluciones que proponía, por lo que veía que perjudicaba a mi pueblo.