"No nos cerramos a dialogar con nadie; pactaríamos sobre programas si hay acuerdo"

Pilar Fernández Rodríguez, (Villafáfila, 1965) candidata de Vox a la Alcaldía de Benavente, nos concedió esta entrevista facilitándole por escrito las preguntas, que se reproduce íntegramente. No ha habido por lo tanto posibilidad de repreguntar o de pedir explicaciones concretas a algunas de las afirmaciones realizadas por la candidata. Dado que tampoco fue posible fotografiarla, la imagen que ilustra la entrevista es la del programa electoral que ella misma nos ha aportado también.

En la entrevista Fernández afirma que los resultados de Vox serán mucho mejores que los que le dan las encuestas y afirma estar abierta al diálogo con todas las fuerzas políticas si fuese necesario pactar.

–¿Vox obtendrá un mejor resultado del que le auguran las encuestas cómo ha asegurado usted cuando se le ha pedido una valoración? ¿Cuántas actas de concejal cree que conseguirá su candidatura?

–Desde Vox no damos mucha fiabilidad a las encuestas, ya que no estábamos en las anteriores municipales y la parte histórica falla. Solo manteniendo los votos de las pasadas generales estaríamos en 3-4 concejales, por lo que sí, mejoraremos mucho lo que auguran las encuestas.

–Parece difícil que haya mayorías absolutas en estas elecciones. Si tienen la posibilidad de pactar ¿estaría dispuesta a hacerlo con el PP, Ciudadanos u otras fuerzas de centro derecha?

–Pactaríamos sobre programa. Nosotros no nos cerramos a dialogar con nadie, siempre que lleguemos a acuerdos sobre el programa razonables y que sean buenos para los benaventanos.

–El programa electoral de Vox en Benavente plantea compromisos genéricos. ¿Cree que la inexperiencia en la gestión de la administración podría resultar para ustedes un handicap?

–Sí, somos nuevos en política, pero tenemos las cosas muy claras. La gestión administrativa se puede confiar perfectamente a los funcionarios, ya que son profesionales de reconocida solvencia. Al político le corresponde la línea argumental, y para eso contamos con un programa muy bien diseñado. Por ejemplo, nuestro programa económico, de corte liberal, es el único que cuantifica el coste y el beneficio de cada una de las medidas.

–En caso ser llave de gobierno, ¿exigiría ser alcaldesa a las formaciones con las que pudiera pactar?

–Todo se tendrá que hablar en su momento, pero como he dicho antes, lo que buscamos desde Vox no son sillones sino mejores condiciones para Benavente, no pondremos cordones sanitarios, sino que somos dialogantes.

–De manera resumida: ¿Cuáles son sus principales propuestas si gobierna para los próximos cuatro años?

-Lo que proponemos es no molestar al ciudadano, facilitar las licencias, mejorar la gestión municipal que permita la bajada de impuestos, que permita por un lado la implantación de empresas que generen riqueza y puestos de trabajo, y por otro el apoyar a las familias.

–¿Por qué razones deberían votarla los benaventanos?

–Nosotros no venimos a la política a vivir de ella. Queremos cumplir nuestro programa y seguir adelante con nuestras vidas. El resto de los partidos están repitiendo sus programas año tras año, elecciones tras elecciones ya que pretenden perpetuarse en sus cargos para seguir viviendo del erario público.